gonews

: Al Politeama ''Notte di follia'' con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi - SienaFree : Al Politeama ''Notte di follia'' con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi - clodias_ : Appena arrivate, ci siamo sistemate a casa per la notte, materasso in più per me e subito si va in centro. Appena… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatraleper poter cenare in centro prima o dopo gli spettacoli con menù ad hoc pensati per una cena gustosa ...