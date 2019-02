Al Mann torna Fuoriclassico

Sanremo - la seconda serata : Mengoni e Mann oia incantano. Ciclone Hunziker - torna Baudo : Parte la seconda serata del Festival di Sanremo . Si apre con Claudio Baglioni, al suo fianco Bisio e Virginia Raffaele. Dopo una prima serata dagli ascolti deludenti, il trio cerca il riscatto. Lo show inizia con il conduttore che canta "Noi no", sempre con l'accompagnamento dei ballerini del tour 'Al centro".Dodici i big in gara questa sera. Questo l'ordine di uscita dei cantanti: Achille Lauro, Einar, Il Volo, Arisa, Nek, Daniele Silvestri, Ex ...

Bce : Wied Mann potrebbe tornare in corsa : La candidatura di Weidmann offre anche alla Germania la prospettiva di rivendicare il premio del capo della BCE che l'ha eluso per tutta la storia dell'euro, nonostante sia la più grande economia ...

Boxe - Mann y Pacquiao torna sul ring e difende il Mondiale WBA dei welter. Adrian Broner cerca l’impresa : Manny Pacquiao contro Adrian Broner , il primo big match del 2019 per quanto riguarda la Boxe . L’anno incomincia con il botto, sabato 19 gennaio andrà in scena l’attesissimo confronto che vale il Mondiale WBA dei pesi welter: da una parte il 40enne filippino detentore della cintura, dall’altra il 29enne statunitense che vuole realizzare l’impresa. Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) si disputerà un confronto che si ...

Masterchef All Stars/ Diretta e eliminato 27 dicembre : Antonia KlugMann torna per una sera : Masterchef All Stars Italia, Diretta ed eliminato della puntata del 27 dicembre 2018. torna in giuria la chef Antonia Klugmann