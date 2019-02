Gol annullato col Var in Champions e la Uefa su Twitter spiega la decisione

ilnapolista

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ajax-Real Madrid Ancora una volta lafa sentire piccolo il calcio italiano. Come con il razzismo, adesso anche per l’applicazione del Var. InLeague, per la prima volta, c’è stato un golgrazie all’ausilio del Var. Ricordiamo che il Var inè stato introdotto dagli ottavi di finale, cioè da due giorni.Nel primo tempo di Ajax-Real Madrid, poi finita 1-2, è statoil gol del possibile vantaggio degli olandesi. Rete segnata di testa da Tagliafico ma – al momento del tiro – il suo compagno Tadic era in fuorigioco e stava ostacolando il portiere del Real Madrid Courtois.L’aspetto fantascientifico è che laha messo nero su bianco lezioni con due tweet sull’account ufficiale dellaLeague. Proprio come avviene in Italia.VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid ...