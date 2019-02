Reggio Calabria | due donne disperse sulla neve in Aspromonte | soccorritori mobilitati

Intimidazione Le Saline resort - la solidarietà di Confcommercio Reggio Calabria : Confcommercio Raggio Calabria esprime solidarietà al titolare del ristorante Le Saline resort . "Ancora una volta gli esercenti sono nel mirino di soggetti che attentano alla libera economia locale nonché all'intera collettività. Confcommercio di Reggio Calabria chiede a gran voce una particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, che in questi anni ...

Domenica di caldo primaverile a Reggio Calabria [GALLERY] : 1/5 Credit: Renzo Pellicano ...

Reggio Calabria - sequestrata clinica di chirurgia plastica - : I carabinieri del Nas hanno accertato che la struttura era stata attivata in assenza dell'autorizzazione sanitaria al funzionamento. Al suo interno sono avvenuti interventi chirurgici estetici e di ...

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

Reggio Calabria - l'opposizione si scaglia contro Falcomatà : 'amministrazione trasparente come il carbone. Serve ispezione ministeriale a ... : ... perché dei fondi Pac abbiano beneficiato alcuni istituti per l'infanzia puittosto che altri- Imbalzano non esclude- "possa avere risvolti sulla cronaca giudiziaria". Tutti dubbi e quesiti ...

Reggio Calabria - Nuovo Ospedale della Piana : 'le risorse mancanti verranno garantite dalla Regione' : ... alla presenza del delegato alla Sanità Franco Pacenza, della parte tecnica e della parte politica di maggioranza, sono stati affrontati anche i temi riguardanti l'Ospedale della Piana. "Da qualche ...

Reggio Calabria : il 7 febbraio iniziativa su Green economy : ... il coordinatore regionale Pino Greco,il referente del comitato No Triv Calabria Salvatore Belfiore, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Docente di Economia Aziendale Università ...

Maltempo Reggio Calabria : aereo in volo colpito da un fulmine - gli ultimi aggiornamenti : Un aereo in volo dell’Alitalia, diretto all’aeroporto di Reggio Calabria e proveniente da Roma, è stato colpito da un fulmine. Il velivolo è atterrato regolarmente allo scalo reggino. Il fatto è accaduto successo nella tarda serata di ieri ed è stato segnalato oggi dalla torre di controllo alla Prefettura. In un primo momento si era pensato che il fulmine avesse provocato danni alla fusoliera ma un successivo controllo a terra lo ha ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : chiuse scuole e uffici pubblici : Allerta Meteo Reggio Calabria– Il Prefetto Michele di Bari, a seguito dell’ Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione di Protezione civile al fine di verificare la situazione in atto e assumere le iniziative e le misure necessarie a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità. All’incontro hanno partecipato i 19 Sindaci dei Comuni sede di COM, i Rappresentanti della Protezione ...

Reggina-Catanzaro : ferma risposta della Questura di Reggio Calabria dopo i tafferugli del fine partita. Un tifoso arrestato e un altro denunciato : “Non è tollerabile che una bella cornice di pubblico per un evento sportivo di grande richiamo venga turbata per volontà di pochi facinorosi. Tolleranza zero verso questi episodi che saranno opportunamente sanzionati. Gli appassionati devono poter assistere allo spettacolo del calcio in piena sicurezza e trascorrere in assoluta serenità una domenica di sport. Il mio ringraziamento, invece, va a quella parte di tifoseria che ha mantenuto ...

Allerta meteo rossa in Calabria domani - Martedi' 5 Febbraio. Rischio scuole chiuse a Reggio - Catanzaro - Crotone. : Come vi abbiamo illustrato in questo precedente articolo, una forte ondata di maltempo interesserà le regioni ioniche nelle prossime ore, colpendo in particolar modo la Calabria. Poco fa...