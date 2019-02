Migranti | Sea Watch | ' pronti per tornare in mare ma le autorità non vogliono'

Migranti - la nave umanitaria Sea-Eye torna in mare. La portavoce : “Porti chiusi? Situazione difficile - ma li salveremo e non li riporteremo mai in Libia” : A più di un mese da un’odissea umanitaria nel Mediterraneo lunga 19 giorni, condivisa con la Sea Watch, l’organizzazione tedesca Sea Eye si prepara a tornare nel Mediterraneo con una nave che sarà ribattezzata con il nome di Alan Kurdi, il bambino che nel 2015 divenne il simbolo della tragedia dei Migranti nel Mediterraneo. Il 2 settembre di quattr...

Sea Watch - Parigi : “Manteniamo impegni - accoglieremo 7 Migranti”. L’accordo ne prevedeva nove. Salvini : “Ottimo” : La questione della distribuzione dei 47 migranti a bordo della Sea Watch fatti sbarcare a Catania lo scorso 31 gennaio sembrava essere diventata uno dei primi danni collaterali dello scontro diplomatico tra Francia e Italia. Soprattutto dopo che venerdì fonti del ministero dell’Interno avevano fatto sapere che da Parigi era arrivato un contrordine: “Prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti ...

Sea Watch - Francia riapre sui Migranti : manterremo i nostri impegni : Il ministro dell'Interno francese Cristophe Castaner ha fatto sapere sulla questione Sea Watch che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti, mantenendo quindi i suoi impegni". Le sue parole ...

Francia accoglie 7 Migranti Sea Watch : 14.23 Il ministero dell'Interno francese ha fatto sapere che saranno accolti 7 migranti della Sea Watch, "mantenendo gli impegni". Ieri era proseguita la polemica tra Roma e Parigi sulla ripartizione del migranti soccorsi dalla nave della Ong fra diversi paesi europei, fra i quali la Francia. "Ottimo! Col dialogo si risolvono tutti i problemi,pronto a lavorare col collega francese per combattere scafisti e terroristi". Così il vicepremier ...

Sea Watch - la Francia conferma che accoglierà alcuni Migranti : Il ministero dell'Interno francese, in una dichiarazione diffusa ai media francesi sulla vicenda della Sea Watch, ha fatto sapere che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".Ieri era proseguita la polemica fra Roma e Parigi sulla ripartizione dei migranti della Sea Watch fra diversi paesi europei, fra i quali la Francia. Per Parigi, la quota prevista dall'accordo era di 9 ...

Sea Watch - la Francia dice stop ai Migranti : gelo Salvini-Castaner : Ogni giorno si apre un nuovo fronte nello scontro Italia-Francia, che vede in prima linea il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo i controlli sui treni alla frontiera di ieri, oggi è la volta ...

Viminale : "Francia non vuole più Migranti da Sea Watch" : Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania il 31 gennaio scorso e finita poi sotto sequestro. Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici" e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci a partire dal Senegal. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona ...

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai Migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma, fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

Tensione Italia-Francia. Il Viminale : "Parigi non vuole più i Migranti della Sea Watch" : E' un gruppo di persone che si e' opposto a un modo di fare politica che pensava principalmente alle e'lite. Mi pare che Macron debba comprendere ciò'", dice ancora Toninelli, parlando dell'incontro ...