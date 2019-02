La protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte : Le proteste dei pastori sardi, che lamentano un prezzo troppo basso per il latte ovino e caprino, non si fermano nonostante le prime denunce. Dopo le manifestazioni clamorose di sabato, che hanno ...

Cresce protesta dei pastori sardi : soluzioni o bloccheremo seggi : Roma, 10 feb., askanews, - Cresce al protesta dei pastori sardi: soluzioni o bloccheranno i seggi delle regionali. Non faranno 'sconti a nessuno', l'appello è scendere tutti in piazza, bloccare porti ...

La protesta dei pastori : 'Bloccheremo le elezioni in Sardegna'. Decine di litri di latte gettati in strada : Continua la protesta dai pastori sardi per il crollo del prezzo del latte. Questa mattina oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati nello scalo di Porto Torres, Sassari,: gli ...

Prezzo del latte troppo basso : monta la protesta dei pastori sardi : Teleborsa, - Cresce il malcontento dei pastori per il crollo del Prezzo del latte ovino in Sardegna , sceso a livelli tali - 55 centesimi al litro. se è di pecora, 44 se è di capra - da non consentire ...

La protesta dei pastori sardi contro il prezzo del latte 'Bloccheremo i seggi elettorali' : Le proteste dei pastori sardi, che lamentano un prezzo troppo basso per il latte ovino e caprino, non si fermano nonostante le prime denunce. Dopo le manifestazioni clamorose di sabato , che hanno ...

protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte : sversamenti in fiume nel Nuorese : Prosegue in Sardegna la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: il fiume che scorre ad Olzai, nel Nuorese, è diventato bianco. I pastori sardi hanno gettato nel piccolo rivolo che passa all’interno del paese centinaia di litri di latte ovino per Protestare contro il prezzo esiguo pagato dai trasformatori. L'articolo Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: sversamenti in fiume nel Nuorese sembra essere il ...

protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte : blocchi stradali nel Cagliaritano e nel Nuorese : Anche nel Cagliaritano e nel Nuorese sta avendo luogo la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: un centinaio di allevatori ha bloccato la SS131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sanluri. I pastori hanno ostruito la carreggiata con bidoni all’altezza del km 40, vicino al bivio per Villasanta. Decine di litri di latte sono stati poi versati sulla strada. Le auto transitano a passo d’uomo, i manifestanti si ...

Sardegna - la protesta dei pastori non si ferma : blocchi nei porti per fermare i camion. E arrivano le prime denunce : La protesta dei pastori sardi si espande nei porti dell’isola, mentre arrivano le prime denunce per le manifestazioni che vanno avanti da giorni tra blocchi stradali e azioni vicino ai caseifici industriali. Il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, scivolato sotto i 60 centesimi al litro, ha spinto gli allevatori a un’azione dimostrativa, domenica mattina, nello scalo di Porto Torres, in provincia di Sassari: oltre un ...

La protesta dei centri sociali : scontri a Torino - 11 fermati : Roma, 9 feb. , askanews, - La protesta dei centri sociali contro lo sgombero dell'Asilo è diventata guerriglia urbana nel centro di Torino: bombe carta, lancio di pietre e oggetti contro la polizia, ...

Cagliari - la protesta dei pastori blocca la squadra : Non è di certo un buon momento per il Cagliari, il club sardo nelle ultime giornate ha perso diverse posizioni in classifica ed adesso la classifica fa paura. La squadra di Maran si prepara per la 23^ giornata del campionato di Serie A, partita molto difficile sul campo del Milan, i rossoneri sono infatti alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo disavventura per la squadra prima della partenza per ...

Latte : non si placa la protesta dei pastori sardi - bloccata squadra del Cagliari - VIDEO : Sta diventando sempre più forte la protesta dei pastori sardi contro il prezzo del Latte venduto ai caseifici ad un prezzo mai così basso, 60 centesimi. Dopo le manifestazioni di ieri che si sono ...