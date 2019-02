Torino | corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato | black bloc assaltano bus di

Scontri al corteo degli anarchici - guerriglia urbana a Torino : assaltato anche bus di linea : Vetrine spaccate , auto danneggiate e Scontri con le forze dell'ordine : son le scende da guerriglia urbana a cui si è assistito nel pomeriggio di sabato a Torino durante l'annunciata manifestazione di protesta di centri sociali e movimenti anarchici contro lo sgombero e la chiusura del centro sociale "Asilo",Continua a leggere

Torino - scontri a corteo anarchici : Tensioni e lancio di petardi in centro a Torino dove antagonisti e militanti dei centri sociali stanno manifestando per il recente sgombero dell'Asilo occupato . Diverse centinaia gli attivisti ...

Torino - i pugili scendono in strada e impediscono il corteo di Forza Nuova : I militanti di estrema destra avevano organizzato un presidio contro la mafia nigeriana. A impedirlo gli attivisti dello spazio popolare Pablo Neruda di Torino: "Nei quartieri non vogliamo né spacciatori né fascisti".Continua a leggere

Sì Tav in piazza a Torino - in corteo anche la Lega - : A due mesi dalla prima mobilitazione, il movimento per il sì alla Torino-Lione torna in piazza Castello. Presenti molti esponenti politici e amministratori. Il capogruppo del Carroccio alla Camera ...

Migranti con i gilet gialli sfilano a Roma : «Basta razzismo». Corteo anche a Torino : «Get up, stand up! Stand up for your rights!». Questo il messaggio, citando Bob Marley, che spicca sullo striscione in testa al Corteo per i diritti dei Migranti organizzato dall'Usb,...

A Torino corteo contro decreto sicurezza : corteo a Torino contro il decreto immigrazione e sicurezza . "contro un mondo di sorveglianza e paura. Lotta dura", la scritta che campeggia su uno striscione mostrato dal gruppo di manifestanti. Il corteo, partito da piazza Solferino, è stato promosso, hanno fatto sapere ...

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro Salvini : Protestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso

Torino-Juve - è allarme sicurezza per un corteo ultrà dei tifosi bianconeri. Rafforzata la sicurezza dello stadio : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport c'è un forte timore di incidenti in vista del derby di Torino che si giocherà domani alle 20.30 all'Olimpico Grande Torino fra il club granata e la Juventus . Gli ultras bianconeri, infatti, ...

NO TAV IN CORTEO A Torino - 'SIAMO 70MILA'/ Video - e Grillo a Roma 'confessa' : 'Non si farà' - IlSussidiario.net : TORINO, CORTEO No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'Non si farà'.