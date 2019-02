Taylor Mega | «Sono fragile e ho avuto gravi problemi di droga | ora amo Tony Effe»

Taylor Mega : i chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony Effe : Taylor Mega è dimagrita dopo l’Isola dei Famosi Nonostante sia stata la prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è dimagrita. In Honduras la web influencer ha perso ben tre chili, come confessato a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la 23enne si è detta molto felice e serena, soprattutto perché grazie al programma […] L'articolo Taylor Mega: i chili persi all’Isola dei Famosi e l’amore per Tony ...

Taylor Mega a Verissimo : 'Ho iniziato a drogarmi a 14 anni' : La puntata odierna di Verissimo è stata davvero molto emozionante e ricca di colpi di scena. Tra le varie ospiti ad essere intervistate all'interno del salotto di Silvia Toffanin c'è stata anche Taylor Mega. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha deciso di mettersi a nudo rivelando particolari inediti in merito al suo passato da tossicodipendente. La ragazza ha svelato: "Ho iniziato a drogarmi a 14 anni". La Toffanin ha sbarrato gli occhi ...

Isola dei Famosi - il dramma di Taylor Mega : "Ero in astinenza da eroina. Ero ridotta male" : L'esperienza di Taylor Mega all' Isola dei Famosi non è durata tantissimo, anzi. Ma sicuramente la bella bionda è riuscita a farsi conoscere e ad aprire il suo cuore che ha sofferto tantissimo. Taylor,...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Verissimo - Taylor Mega e i dettagli agghiaccianti : "Astinenza da eroina - ecco come mi ero ridotta" : Una breve esperienza all'Isola dei Famosi, per Taylor Mega. Esperienza di cui ha parlato a Silvia Toffanin nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 il 9 febbraio, dove ha spiegato: "Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad e

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Francesco Chiofalo e Taylor Mega - confessioni a Verissimo : Taylor Mega e Francesco Chiofalo sono i protagonisti della prossima puntata di Verissimo, fra confessioni e commozione. Reduce dall’Isola dei Famosi, Taylor Mega è tornata a parlare del suo passato difficile segnato dalla dipendenza dalle droghe. “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza – ha confessato la star di Instagram a Silvia Toffanin -. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il ...

Taylor Mega a Verissimo parla del suo dramma : “E’ devastante” : Verissimo: Taylor Mega torna a parlare della sua tossicodipendenza Taylor Mega è stata la prima eliminata dall’Isola. Difatti la ragazza, probabilmente, è stata penalizzata da tutta la polemica inerente al fatto che abbia pubblicato un video su instagram in cui ha rivelato di voler stare in Honduras solo 3 settimane. Comunque sia l’influencer, prima di essere eliminata, ha fatto una confessione choc. Cosa ha detto? Ha parlato della ...

Taylor Mega - la confessione choc : “A 17 anni facevo uso di eroina” : Taylor Mega, prima eliminata de L’Isola dei Famosi, si racconta a Silvia Toffanin a Verissimo: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina“, ha detto la ragazza. “Questo periodo – ...

Taylor Mega a Verissimo : "L'Isola dei Famosi mi è servita tantissimo" : La prima eliminata dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla della sua esperienza in Honduras: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”.prosegui la letturaTaylor Mega a Verissimo: ...

Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia finita con Sfera Ebbasta : Taylor Mega a Verissimo parla della tossicodipendenza Dopo la breve avventura all’Isola dei Famosi, Taylor Mega è stata intervista a Verissimo. Nella puntata in onda sabato 9 febbraio, la web influencer ha dichiarato: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi […] L'articolo Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Isola dei Famosi - furia Taylor Mega sui social : "Il cul.. è mio! Bang Bang!" : Sui social si dibatte ancora di Taylor Mega. O, meglio, del suo lato B. Dopo la (breve) parentesi a L'Isola dei Famosi, la showgirl è ancora al centro dell'attenzione mediatica.Nei giorni scorsi un'ondata di polemiche si è riversata sull'ex naufraga, accusata da alcuni follower ed utenti dei vari social network di non avere un lato B "originale". Ma con un ritocchino. A corredo del dibattito circolano alcune fotografie del passato e del presente ...

Isola dei famosi - raptus di Taylor Mega : "Volete sapere la verità sul mio cu***? Dopo 7 anni in comunità..." : La versione di Taylor Mega circa le accuse sui suoi presunti ritocchini estetici ha sorpreso tutti. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2019 ha voluto rispondere all’ondata di polemiche che l’ha travolta nei giorni scorsi. Così, nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Perché non ho mai commentato l