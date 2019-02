Sanremo 2019 | Al Bano Carrisi sul monologo di Bisio | la verità sulla censura

Sanremo 2019 - Achille Lauro denunciato per plagio : richiesta la sospensione del Festival : Non c’è pace per Achille Lauro. Dopo le “accuse” di Striscia la Notizia perché il suo brano sarebbe un inno a unna droga sintetica, è stato depositato in Tribunale a Imperia il ricorso per chiedere l’esclusione di Achille Lauro o la sospensione del Festival di Sanremo 2019 da parte dello studio legale che rappresenta la band romana “Enter”. Secondo l’avvocato Domenica Abbo, “nel mirino c’è la traccia di fondo realizzata con ...

Sanremo 2019 La Serata Finale : chi vincerà il Festival? : Si chiude stasera la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ecco la scaletta dei cantanti in gara e i super ospiti della Finale di Sanremo 2019.

Sanremo 2019 - i favoriti : Ultimo in vetta ai pronostici seguito da Irama e Il Volo : Era partito come favorito dagli scommettitori ancora prima di esibirsi sul palco dell'Ariston, e a poche ore dalla finale Ultimo si conferma in testa alle previsioni di vittoria dei principali ...

Sanremo 2019 - Renga scatena la bufera : «Al Festival ci sono meno donne perché gli uomini hanno voci più belle» : Placato il fronte politico, ci ha pensato Francesco Renga a innescare una pesante polemica sul Festival. Al termine della quarta serata, ospite del dopo Festival , è intervenuto, cercando di dare una ...

Pronostici Sanremo 2019 : in discesa a 4 le quote di Bertè e Cristicchi : Serata finale per il Festival di Sanremo 2019 e ovviamente cresce l'attesa per conoscere il nome del vincitore, che succederà nell'albo d'oro della manifestazione a Ermal Meta e Fabrizio Moro. I Pronostici sono alquanto complicati e le quote dei bookmakers, aggiornate dopo le esibizioni di questi giorni, non fanno altro che confermare la grande incertezza su chi trionferà in questa edizione. D'altronde i ventiquattro cantanti in gara hanno ...

Sanremo 2019 - Baglioni fa l'imitazione di Maurizio Costanzo : come se la ride alle sue spalle : Anche il rigido Claudio Baglioni a volte si scioglie. Ieri sera sull'Ariston, incalzato anche da Virginia Raffele, ha deliziato il pubblico con un divertente siparietto. Il direttore artistico, rammentando insieme a Virginia alcuni dei più famosi maestri d'orchestra di Sanremo, ha fatto il nome di D

Sanremo 2019 - Giulia De Lellis distante da Irama? Ecco perché : Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati? È la domanda che tanti seguaci della coppia social del momento si stanno ponendo in queste ore concitate: il vincitore della scorsa edizione di Amici è infatti tra gli artisti in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019, che pur essendo giunto quasi al termine, non si è ancora fregiato della presenza della compagna del cantante Giulia De Lellis, influencer con più di 3 milioni e ...

Sanremo 2019 - il resoconto della serata dei duetti : [live_placement] Sanremo 2019 si avvicina alla finale di sabato 9 febbraio ma, prima di scoprire il vincitore nell'ultima serata del Festival, ecco l'appuntamento con i duetti che, quest'anno, vede i 24 Big interpretare il loro pezzo in gara, accanto ad alcuni colleghi, italiani o stranieri. Una lunga serata che prevede la presenza in un solo super ospite, Ligabue. Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo anche questo quarto capitolo ...

Sanremo 2019 - la conduttrice del Dopofestival Melissa Greta Marchetto : “Simona Ventura non lo sa ma…” : Al fianco di Rocco Papaleo e Anna Foglietta per la conduzione del Dopofestival 2019, c’è Melissa Greta Marchetto, la bionda showgirl conosciuta sopratutto per il programma “Quelli che il calcio“. Per intenderci, è la modella che si fa truccare dal make up artist Manuel Mameli nella pubblicità di un noto marchio di cosmetici. 33 anni, originaria di Monza, il padre Maurizio è l’allenatore della Nazionale di pattinaggio su ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Ringrazio Ambra : abbiamo messo i figli al centro. La mia canzone? Sulla bellezza delle piccole cose" : Francesco Renga è in gara a Sanremo 2019 con il brano "Aspetto che torni" e, in questi giorni, sta concedendo diverse interviste, tra cui una realizzata nel corso della trasmissione La vita in diretta da Tiberio Timperi, in cui il cantante ha parlato del rapporto che lo lega ai figli Leonardo e Jolanda, che oggi hanno 15 e 12 anni. Nati dalla lunga relazione con Ambra Angiolini, da cui si è separato nel 2015.Spero di essere un buon ...

Sanremo 2019 : il Festival piace ma i dati sono in calo rispetto allo scorso anno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sanremo 2019 - Baglioni marca il territorio : «Il Festival non è un programma tv - spero che la rotta non cambi» : Claudio Baglioni (Agi per Ufficio Stampa Rai) Claudio Baglioni ancora non sa se il suo impegno sarà nuovamente legato al Festival di Sanremo. Nel dubbio, però, il cantautore ha già marcato il territorio. Ieri sera, intervenendo al DopoFestival, il ‘dirottatore artistico’ della kermesse 2019 ha rivendicato la propria scelta di fare un Festival in cui la parte ‘televisiva’ non offuscasse le canzoni e gli artisti. E si è ...

Sanremo 2019 - calano gli ascolti nella serata dei duetti : 46 - 1% di share : La serata dei duetti piace, ma non troppo. Sono stati 9.552.000, pari al 46,1% di share, gli spettatori che hanno visto ieri sera su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata all'...

Sanremo 2019 - conferenza stampa della serata finale in diretta : Sanremo 2019, sala stampa Stasera avremo l’atteso vincitore. Il Festival di Sanremo 2019 è arrivato infatti alla finale: in diretta dall’Ariston Roof, stamane seguiremo la conferenza stampa con cui gli organizzatori della kermesse forniranno i dettagli sullo show che concluderà la 69esima edizione dell’evento canoro. Ad aprire l’appuntamento con i giornalisti, come sempre, un commento sugli ascolti della serata precedente ...