Non fu truffa | archiviato un procedimento per l' inventore delle mini pale

U&D - dopo essere stata cacciata - Claire si sfoga sui social : 'Non ho truffato nessuno' : Questa settimana è scoppiata l'ennesima bufera al Trono Over di Uomini e Donne, dopo che Maria De Filippi e la redazione hanno scoperto l'inganno di Gian Battista e Claire ai danni del programma. I due, infatti, avrebbero preso in giro tutti, simulando un'iniziale conoscenza mentre, in realtà, pare fossero già una coppia a tutti gli effetti. La conduttrice, in una delle ultime puntate del dating-show, dopo aver mostrato un filmato che ...

Non date retta a questo messaggio di “PayPal” - è l’ennesimo tentativo di truffa : No, PayPal non ha provato più volte a contattarvi per problemi con il vostro conto: si tratta dell'ennesimo tentativo di truffa tramite SMS. L'articolo Non date retta a questo messaggio di “PayPal”, è l’ennesimo tentativo di truffa proviene da TuttoAndroid.

SMS per conto sospeso in PayPal vero o truffaldino? Cosa Non bisogna mai fare : Sono reali gli SMS di conto sospeso PayPal che in questi giorni stanno raggiungendo non pochi utenti? Possibile che il servizio per i pagamenti invii un semplice messaggio per invitare l'utente a rivedere il proprio profilo e dunque aggiornarlo? La risposta è una sola: le comunicazioni abbastanza diffuse in questa prima parte di febbraio sono degli acclarati tentativi di truffa e spiegheremo esattamente ai nostri lettori da Cosa bisogna stare ...

Brindisi - 15 anni a "Nonno truffa". In carcere a 86 anni - uscirà a 101 : Gli organi d'informazione lo hanno ribattezzato già ' nonno-truffa ', ma Salvatore Simone , 86enne , sale agli onori della cronaca per un poco lusinghiero calcolo da record: gli è stata notificata dai carabinieri di Brindisi un'ordinanza di 15 anni di carcere. L'anziano dovrà così scontare diverse pene accumulatesi: una ...

Non passa la norma anti-M5s al Parlamento Ue. Pd : "Una truffa"" : ... Ppe, e Charles Goerens , Alde, , che chiedevano di modificare il regolamento interno del Parlamento introducendo l'obbligo per i gruppi di avere al loro interno un'adeguata 'omogeneità politica'. Un ...

Truffati dalle banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che Non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...

Acquisto casa asta giudiziaria : consigli e come Non farsi truffare : Acquisto casa asta giudiziaria: consigli e come non farsi truffare come acquistare casa a un’asta Acquistare una nuova casa è un’operazione dispendiosa per le finanze di molte famiglie. Ecco allora che l’asta giudiziaria può rappresentare un’alternativa più economica alla compravendita immobiliare tradizionale. Bisogna però fare attenzione: meglio adottare alcuni accorgimenti mirati proprio a non farsi truffare e a scoprire quindi ...

Si affaccia nelle email la truffa DNS Italy : tanti buoni motivi per Non cascarci : Ho analizzato bene alcuni trend di ricerca oggi 29 gennaio, arrivando alla conclusione che è in atto quella che potremmo tranquillamente definire la truffa DNS Italy. In cosa consiste? Ancora una volta gli utenti italiani vengono importunati tramite email, come avvenuto non molto tempo fa con la presunta violazione del proprio account (qui trovate qualche altro dettaglio in merito su quella storia), ma in questa circostanza abbiamo un target di ...

No - le star di YouTube Non ti hanno scritto : quell’email è una truffa : DeFranco mostra alcune dei messaggi inviati. (fonte: YouTube) YouTube è al lavoro per rintracciare gli autori di messaggi fraudolenti inviati a nome di alcuni dei principali creator della piattaforma. The Verge informa che alcuni tra i principali YouTuber, tra cui Philip DeFranco, James Charles, Jeffree star, Bhad Bhabie e altri sono stati avvisati dalla piattaforma che i loro iscritti sono stati raggiunti da diversi messaggi falsi inviati a ...

Napoli e Campania - al via i saldi : i consigli per Non essere truffati : Sono partiti i saldi a Napoli e in Campania. Ecco le regole fondamentali consigliate dall'associazione consumatori 'Aidacon' su come effettuare acquisti sicuri e consapevoli, senza incorrere in truffe ...

“Marco Baldini da fallito a milionario con i Bitcoin” è una fake news. Lui : “Tutto falso Non abboccate - è una truffa” : “Marco Baldini da fallito a milionario: ha guadagnato 2,3 milioni di euro con i Bitcoin“. Così titola l’articolo di un portale online che promette guadagni facili a chiunque con la moneta virtuale, senza alcuna competenza finanziaria, utilizzando la popolarità di Marco Baldini. “Per dimostrare la potenza della piattaforma, Marco ha convinto Francesca Fialdini a depositare €250 in diretta tv”, si legge ...

Marco Baldini - la fake news dei Bitcoin : 'Non ho guadagnato 2 milioni - è una truffa' : di Ilaria Del Prete Stando a quanto si legge nell'articolo pubblicato su un portale, Marco Baldini consiglierebbe a chiunque di provare a far soldi velocemente e senza alcuna competenza in materia ...