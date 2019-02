Mark Morton ricorda Chester Bennington e arriva l’album con la voce dell’ex Linkin Park

optimaitalia

(Di sabato 9 febbraio 2019)L’1 marzo uscirà “Anesthetic”, il disco solista del chitarrista dei Lamb of God, e per l’occasionein un’intervista rilasciata a Loudwire. Il compianto frontman dei, infatti, ha collaborato connella scrittura e nella registrazione del brano Cross Off, opening track del disco. “Anesthetic” include altri featuring, da Alissa White-Glutz degli Arch Enemy aLanegan degli Screaming Trees, ma anche Jacoby Shaddix dei Papa Roach e Chuck Billy dei Testament.come un artista motivato e umile:Penso che le cose che maggiormente porto con me siano quanto fosse genuino e quanto fosse davvero creativo e motivato riguardo alla musica in generale e in particolare riguardo a questa traccia. La amava. È davveroto senza ego. C’è stata istantaneamente una fiducia creativa tra noi alla quale ...