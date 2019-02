Il tuo ex non muore mai | Mila Kunis spia per caso con l’aiuto di Edward Snowden

Ultimo a Sanremo 2019 (di nome ma non di fatto) : «I tuoi particolari» vola nelle chart : Per qualcuno vale la regola del “nomen omen” dal latino, ma non per Ultimo, evidentemente. Un anno dopo la sua vittoria del Festival nella sezione Nuove Proposte (con il brano Il ballo delle incertezze), il cantautore romano è in gara a Sanremo 2019, questa volta come Big (anche se, di fatto, c2019;è un2019;unica categoria, quella dei Campioni). Stabile in fascia blu, cioè la zona delle classifica parziale che ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la madre tuona : ”quella non era li’ per giocare a carte…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, la questione relativa allo stupro presunto ai danni di Kathryn Mayorga ha infervorato la madre di CR7 Cristiano Ronaldo e’ di certo uno degli uomini maggiormente sotto l’occhio del ciclone di tutto il mondo dello sport. Ogni suo passo viene infatti analizzato con diverse lenti d’ingrandimento, e dal suo arrivo alla Juventus ne sono successe di ogni. Dapprima il caso legato al ...

Giusy Versace a Manuel Bortuzzo : «Non mollare mai - trasforma il tuo dolore» : «Ho il cuore straziato nel vedere un ragazzo bello come il sole, di soli vent’anni, nelle tue condizioni: appena ho letto la notizia, ho rivissuto la stessa rabbia, lo stesso sconforto e lo stesso terrore che avevo visto negli occhi dei miei cari, quando toccò a me». È Giusy Versace a scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo pubblicata da Quotidiano.net. Lei, atleta paralimpica dopo aver perso le gambe in un incidente stradale nel 2005, scrive al ...

Processo Strage di Viareggio - i PM : “FS non effettuò i controlli necessari sui treni” : Nel Processo d'appello sulla Strage di Viareggio i magistrati hanno ribadito le responsabilità del gruppo Ferrovie dello Stato, che non effettuò i necessari controlli sul carro che trasportava gpl che esplose causando la morte di 32 persone.Continua a leggere

Adrian - Maurizio Costanzo senza filtri su Celentano : "Bisogna essere umili e non presuntuosi" : Costanzo, in un lungo commento, ha parlato dello show-cartoon di Adriano Celentano e ha fatto un confronto con '55 passi nel...

Minacce allo chef calabrese Giuseppe Trimboli : “Se non paghi brucio te e tuoi figli” : ?Se non paghi 50mila euro sei morto. Ti brucio il ristorante, i figli, la famiglia e la tua attività». Quattro diverse lettere, ma sempre lo stesso contenuto: una richiesta a scopo estorsivo per Giuseppe Trimboli, imprenditore e chef stellato, proprietario del ristorante “La Collinetta”, a Martone, nella locride calabrese.Continua a leggere

C'è Posta per Te - le figlie Salvatrice - Rossana e Dèsirèe non perdonano mamma Patrizia : «Maria fatti i c***i tuoi» : di Simone Pierini Nella puntata di ieri sabato 26 gennaio di ha perso la pazienza nei confronti delle tre figlia della signora Patrizia che hanno deciso di non perdonare la mamma e di non volerla ...

COME ALFREDINO RAMPI/ Julen - aiuta i tuoi genitori ad accettare un destino buio che non comprendono : A nulla sono valsi gli sforzi di recuperare vivo il piccolo Julen, caduto in un pozzo artesiano dell'Andalusia due settimane fa

Salento - raid razzista in casa di un 22enne della Sierra Leone : colpito con una sedia. “Mi urlava : ‘Vai via - non è il tuo paese'” : L’irruzione, una sedia scaraventata addosso, gli insulti, la fuga e il mistero su due colpi di pistola esplosi in aria. Alhaji Thuray ha 22 anni, è arrivato in Italia dalla Sierra Leone, lavora come custode di alcuni campi da calcio a Trepuzzi, in provincia di Lecce, e dalla notte tra il 21 e il 22 gennaio ha una spalla malconcia che guarirà in 20 giorni, come da prognosi dell’ospedale di Campi Salentina. Perché, ha denunciato ai ...

‘tuo quartiere non è discarica’ : domenica ritiro ingombranti gratis a Roma : Roma – Quasi 36mila tonnellate di materiali consegnate dai cittadini e avviate al riciclo dal 2000 ad oggi. domenica 27 gennaio a Roma torna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettronici e particolari organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio che giunge al 20esimo anno di vita. L’iniziativa e’ ormai un appuntamento fisso dei ...

Penalizzazione Chievo Verona - Campedelli tuona : “trattamento non equanime” : Chievo Verona, Campedelli ha parlato della Penalizzazione comminata alla sua squadra, una vicenda a dir poco scabrosa ”Quando sarà il tempo, quando non sarò più il presidente del Chievo, sarà il caso di parlare di questa vicenda – ha dichiarato Campedelli -. È una vicenda in cui ci sono state delle sentenze prima e dopo ben precise, in cui hanno detto l’esatto contrario di quanto detto con noi, io faccio il notaio e noto queste ...

Inter - Mauro Icardi tuona ancora contro la stampa : “Slitta l’Icarday? Non c’è mai stata una data fissata” : Mauro Icardi si è scagliato nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, pubblicando una eloquente Instagram Story Mauro Icardi continua la sua personalissima battaglia contro quelle che definisce “cyber lie”. Le bugie che circolano sui giornali insomma, sempre a detta del calciatore dell’Inter, in merito al suo rinnovo con il club nerazzurro. Oggi si parla di “Icarday” slittato, ma il diretto Interessato rivela ...

I gilet gialli scaricano Di Maio : "Non ci serve il tuo aiuto" : ' Signor Luigi Di Maio , rifiutiamo il suo aiuto '. Non le manda a dire Eric Drouet , uno dei leader dei gilet gialli , al vice premier italiano. In questi giorni, Di Maio aveva sostenuto la ...

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuocontributo alla lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...