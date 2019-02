Il Papa vede vertici Open Arms | colloquio sul tema dei migranti

Lazzari si racconta : "Da bambino tifavo Milan - andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite" : Lazzari si racconta: "Da bambino tifavo Milan, andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite"

Isola dei Famosi 2019 - le figlie di Sinisa Mihajlovic in gara. Ecco chi sono Viktorija e Virginia : “Papà? E’ geloso ma non lo dà a vedere” : Si chiamano Viktorija e Virginia, hanno 21 e 20 anni e sono le figlie di Sinisa Mihajlovic, il difensore di Lazio e Inter e allenatore di Fiorentina, Milan, Toro. Le due sorelle faranno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2019, come “un concorrente unico”. Secondo Virginia essere in due è molto importante: “Io senza di lei forse non avrei mai accettato la sfida – ha detto alla Gazzetta dello Sport – Ho ...

Usa - la figlia hostess lavora durante le feste : papà prenota 6 voli per poterla vedere a Natale : La toccante storia di un papà americano, Hal, che ha prenotato sei biglietti aerei per trascorrere la vigilia di Natale e il 25 dicembre accanto alla figlia Pierce, un’assistente di volo costretta a lavorare durante le feste. Il post di un passeggero che ha raccontato la loro storia è diventato virale.Continua a leggere

Messa di Natale 2018 con Papa Francesco : dove vedere la diretta tv e streaming : Papa Francesco celebrerà la Santa Messa di Natale 2018 a San Pietro stasera in tv lunedì 24 dicembre. Sarà come sempre la rete ammiraglia Rai a trasmettere in diretta l’evento religioso, a cui parteciperanno fedeli da tutto il mondo. Inoltre la Messa andrà in onda in mondovisione per permettere a tutti di assistere alla celebrazione. Ecco di seguito tutte le info su orari e dove vedere la diretta in tv, streaming e ...