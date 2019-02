Il ministro Bussetti ai docenti del Sud «Impegnatevi di più». Prof in rivolta : Le parole del responsabile dell’Istruzione scatenano la polemica. Stizzite reazioni di Professori e presidi del Meridione, e di molte forze politiche

Il ministro Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : “Impegnatevi di più”. La rivolta del M5s : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, finisce al centro della polemica dopo le sue dichiarazioni sulla scuola e sul Sud Italia: "Ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte. Più fondi? No, più impegno: lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio", afferma il ministro spiegando come si può recuperare il gap con il Nord.Continua a leggere

Scuola - ministro Bussetti : ‘Si valuti la preparazione - non la persona’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, ospite della giornalista Maria Latella. Si è parlato di preparazione e di valutazione degli studenti, anche in merito al caso della Scuola di Roma dove la dirigente scolastica ha posto l’alt ai voti al di sotto del 5 per gli studenti delle prime classi per evitare che si scoraggiassero e per incentivarli a continuare il loro percorso di ...

Maturità 2019 - Bussetti : "Non sarà difficile"/ ministro dell'Istruzione : "Ecco perché cambia l'esame di Stato" : Maturità 2019, Marco Bussetti: "Non sarà difficile". Il Ministro dell'Istruzione poi spiega: "Ecco perché cambia l'esame di Stato"

Choc ad Arezzo - 15enne violentata a scuola : la preside ‘Cosa dirà il ministro Bussetti?’ : Un caso, quello accaduto all’Istituto omnicomprensivo ‘Fanfani-Camaiti’ di Pieve Santo Stefano (Arezzo) destinato a far discutere. Una studentessa, infatti, ha dichiarato al Gip di aver subìto violenza da due compagni di scuola, nel corso di un’assemblea tenutasi lo scorso mese di ottobre. Il fatto è stato riportato dal quotidiano ‘La Nazione’: i responsabili sarebbero un ragazzo maggiorenne di origine ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...

ministro Bussetti : 'Sì a cellulari in classe per uso didattico' - il Codacons si oppone : L'utilizzo dei device di ultima generazione per quanto concerne la didattica scolastica rappresenta uno strumento fondamentale. Questo il pensiero di Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il titolare del Miur dichiara la piena fiducia negli studenti italiani: "Credo molto nel senso di responsabilità dei nostri alunni e sono certo che utilizzeranno i moderni strumenti didattici al fine di un apprendimento ...