Epidemia di Ebola in Congo | oltre 500 morti negli ultimi 6 mesi

Epidemia di Ebola in Congo - UNICEF : da agosto 460 morti e 740 contagiati : L’Epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo ha colpito dal 1° agosto 2018 circa 740 persone – il 30% delle quali bambini -, oltre 460 sono morte, mentre 258 sono sopravvissute. E’ la decima Epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e la peggiore per il Paese. E’ anche la seconda più diffusa nella storia dopo quella in Africa Occidentale tra il 2014 e il 2016. La risposta a quest’ultima ...

Epidemia di Ebola in Congo - MSF : finora 640 persone sono state contagiate : In Repubblica Democratica del Congo l’Epidemia di Ebola continua a mietere vittime nel Nord Kivu: lo rende noto Medici senza frontiere (MSF), spiegando che finora 640 persone sono state contagiate, di cui 373 sono decedute, in quella che è diventata la seconda peggiore Epidemia di Ebola della storia. “Per rispondere a tutto questo le nostre équipe in prima linea hanno aperto un nuovo Centro di trattamento Ebola, un nuovo Centro di ...

Ebola : l’Epidemia in Congo rischia di diffondersi ad altri Paesi : Secondo l’ultimo bollettino del Centro europeo per il controllo delle malattie il numero di casi e le aree dove si e’ diffuso il virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo sono in aumento ed e’ improbabile che l’epidemia si riesca a controllare nell’immediato futuro: il rischio è che superi i confini, raggiungendo Uganda e Ruanda. Da maggio fino al 10 novembre sono stati registrati 329 casi, di cui 205 hanno ...

Epidemia di Ebola in Congo : il numero dei morti supera i 400 : Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le più colpite dalla recente Epidemia di Ebola in Congo sono state le province del Nord Kivu e dell’Ituri, in cui si sono registrate 402 morti. Dall’inizio dell’Epidemia, il numero totale di casi registrati è stato di 658, con 609 casi confermati e 49 probabili. Le autorità sanitarie hanno però confermato 237 casi di pazienti guariti, con ulteriori “200 casi sospetti ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : il bilancio sale a 628 casi e 383 decessi : Non rallenta l’Epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo: secondo l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino all’8 gennaio 2019 si sono registrati 628 casi, di cui 383 decessi. Finora, 222 persone hanno recuperato e sono state dimesse. Dal 19 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019 sono stati segnalati casi da dieci zone in cui l’Epidemia rimane attiva: Katwa (18), Butembo ...

Epidemia di Ebola in Congo : 114 casi in 21 giorni - almeno 326 morti in totale : Non si ferma l’Epidemia di virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo: negli ultimi 21 giorni (dal 27 novembre al 18 dicembre) sono stati segnalati 114 nuovi casi confermati, spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui “la risposta all’Epidemia continua a essere una sfida complessa“. Da inizio Epidemia al 18 dicembre i casi di Ebola sono stati 549 (501 confermati e 48 probabili), con 326 ...

Epidemia di Ebola in Congo : guarita bimba infettata di soli 6 giorni : Nella Repubblica Democratica del Congo una bimba, di soli 6 giorni di vita, era stata infettata dal virus Ebola, ed è sopravvissuta alla malattia: lo riporta la BBC. Secondo le autorità sanitarie locali, la mamma della bambina era stata contagiata in gravidanza ed è morta durante il parto, lo scorso 31 ottobre. La piccola ha mostrato subito i sintomi della malattia, ed è stata assistita per 5 settimane in ospedale. Ora sta bene e il papà e una ...

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : un terzo dei casi riguarda bambini : I bambini rappresentano ora più di un terzo dei casi di Ebola nelle regioni colpite della Repubblica Democratica del Congo (RDC) orientale: lo ha reso noto l’Unicef. Un caso di Ebola su dieci riguarda un bambino con meno di cinque anni, mentre i bambini che contraggono il virus sono a più alto rischio di morire per la malattia rispetto agli adulti. “Siamo profondamente preoccupati per il crescente numero di bambini che hanno ...

Ebola - 280 morti in Congo : eguagliati i decessi della peggior Epidemia : Sono 280 i morti accertati per la nuova epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo, un numero che eguaglia quello raggiunto nel 1976, quando si registrò il primo e finora peggior focolaio del virus. Il ministero della Sanità ha riferito oggi che, secondo dati aggiornati al 7 dicembre, i casi di infezione sono 489, dei quali 441 confermati e 48 sospetti. Per numero di casi, è la più grave epidemia di Ebola mai rilevata finora al mondo: ...

Epidemia di Ebola in Congo : timori per le scorte di vaccini : L’Epidemia di Ebola continua a diffondersi nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registra il secondo più grande focolaio della malattia nella storia: gli operatori sanitari hanno lanciato l’allarme sulle scorte di un vaccino sperimentale, che potrebbero non essere sufficienti. Il virus ha raggiunto una grande città nella zona orientale, Butembo, popolata da oltre 1 milione di persone. Il Ministero della Salute del Congo ha ...

Epidemia di Ebola in Congo : la diffusione prosegue nel Nord Kivu : L’Epidemia di Ebola continua a diffondersi in Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo (Rdc): il virus ha colpito finora 440 persone, di cui 255 sono morte. Le équipe di Medici Senza Frontiere continuano a incrementare gli sforzi per aiutare a contenere il contagio. L’Epidemia in corso è la decima e la più grave mai registrata in Rdc da quando il virus è stato scoperto nel 1976 vicino al fiume Ebola, nel paese allora conosciuto ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo focolaio scoperto nell’est del Paese : scoperto un nuovo focolaio di Ebola nella regione di Beni, nell’area orientale della Repubblica democratica del Congo, colpita da un’Epidemia che ha provocato finora 268 morti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Sanità. “Un focolaio di Ebola è stato riportato in un villaggio della zona di Komanda“, precisa il bollettino. “Il focolaio è legato ad un caso confermato deceduto al CTE (Centro di ...