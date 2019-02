Eluana | dieci anni fa la morte | a Udine

Bersaglio Mobile - speciale su Eluana a dieci anni dalla morte. Per Mentana è un déjà-vu : Eluana, dieci anni dopo. E’ questo il titolo scelto da Bersaglio Mobile per la puntata speciale che andrà in onda mercoledì prossimo su La7.Un appuntamento che irromperà in una serata dominata dal Festival di Sanremo e che renderà ancora più netto il taglio editoriale proposto da Enrico Mentana.prosegui la letturaBersaglio Mobile, speciale su Eluana a dieci anni dalla morte. Per Mentana è un déjà-vu pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2019 ...