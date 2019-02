Viggo Mortensen | «Green Book» e la tournée solitaria

gqitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019) «Scrivo molte lettere e cartoline, e adoro riceverle. La stranezza è che gli uffici postali non sono efficienti come quelli di una volta, in Europa come negli Stati Uniti i finanziatori non vogliono investire nel settore. Ma io sono spesso davanti alle buche delle lettere, alimento il mercato». Polo grigia con giacca e pantaloni blu, macchina fotografica in mano,riesce sempre a spiazzarti con una storia mai sentita prima. Come questa: «Da giovane non ero un tipo socievole, tendevo a evitare sia chi mi piaceva, sia le persone di cui non mi fidavo. Ma trovandomi in situazioni in cui non avevo via d’uscita, in Paesi stranieri, ho trascorso tempo con persone che non avrei frequentato, e questo mi ha cambiato. Ho dovuto capirle, comprenderne anche la lingua, conoscere i loro background, diversi dal mio. E sono diventato più curioso, è stata mia madre a incoraggiarmi in ...