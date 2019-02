Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ljubno 2019 | Maren Lundby alla sesta vittoria di fila

oasport

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Sei vittorie nelle ultime sei gare, sette nelle ultime otto:ha preso in mano le redini delladeldicon gli sci femminile dscorsa metà di gennaio e non sembra volerle più mollare. La norvegese è padrona di(Slovenia) con due salti da 90.5 metri, che valgono l’uno 134.8 punti e l’altro 134.1, per un totale di 268.9.Al secondo posto si classifica Sara Takanashi: la giapponese, al quinto podio stagionale, è vicinissima acol primo(90 metri e 134 punti), ma deve arrendersi al successivo (88.5 e 129.7), perché il punteggio (263.7) le basta per la piazza d’onore. Terza posizione per la slovena Ursa Bogataj, che a quasi 24 anni si regala il primo podio individuale in carriera. Dopo una prima serie finita con 91 metri e 130.5 punti, la seconda le ha consegnato unda 89 metri e 132.1 punti, arrivando a un totale ...