: Ultim'ora #Anm: è un dovere indagini verso tutti - Cyber_Feed : Ultim'ora #Anm: è un dovere indagini verso tutti - NotizieIN : Anm: è un dovere indagini verso tutti - TelevideoRai101 : Anm: è un dovere indagini verso tutti -

"Tra i compiti che la Costituzione assegna ai magistrati vi sono ile l'obbligo di svolgeree accertamenti nei confronti di, senza esclusioni". Così il presidente dell' Anm, Minisci, al convegno per i 110anni dell'Associazione, sottolineando: "Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici". Alla politica "non vogliamo sostituirci" ma chiediamo rispetto, afferma. Poi un appello a governo e Parlamento: "Non lasciateci soli a combattere le mafie, la corruzione e il malcostume nella Pa"(Di venerdì 8 febbraio 2019)