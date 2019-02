Un miliardo di tasse in più : chi rischia (subito) la stangata : Le tariffe delle addizionali regionali e comunali potrebbero impennarsi. Il tutto dopo lo sblocco da parte del governo della leva fiscale che in questi anni teneva a freno proprio le tasse locali. Gli aumenti in totale potrebbero ammontare a circa un miliardo su tutto il territorio nazionale. A svelare le cifre della stangata che ormai è imminente è uno studio, come riporta ilSole 24 Ore, di Confprofessioni che traccia tutti i rincari nelle ...