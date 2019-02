Ponte Genova: dal Mef primi 60 milioni

: Domani sarò a Genova per dare inizio alle operazioni di demolizione del Ponte Morandi. Nei giorni successivi alla… - GiuseppeConteIT : Domani sarò a Genova per dare inizio alle operazioni di demolizione del Ponte Morandi. Nei giorni successivi alla… - GiuseppeConteIT : Ci sarò domani e tornerò anche successivamente per seguire le operazioni di ricostruzione. Dobbiamo fare presto per… - RaiNews : #PonteMorandi, inizia la demolizione del moncone ovest. Si parte dalla rimozione di pezzo di strada lungo 36 metri… -

Il ministro Tria ha firmato il decreto del ministero dell'Economia e Finanze che, di concerto con il Mit, autorizza l'immediata attivazione dell'anticipo di spesa che permette l'utilizzo da parte del Commissario straordinario dei60 mln di euro per ricostruire l' infrastruttura viaria, in seguito al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di. Lo rende noto il Mef in un comunicato.(Di giovedì 7 febbraio 2019)