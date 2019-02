La scaletta della terza serata di Sanremo

Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : cantanti in gara e ospiti : Sta per cominciare la terza serata della 64esima edizione del Festival di Sanremo dopo una seconda serata decisamente meno noiosa della prima. A salire sul palco saranno i 12 cantanti che non si sono esibiti ieri sera: Mahmood – “Soldi” Enrico Nigiotti – “Nonno Hollywood” Anna Tatangelo – “Le nostre anime di notte” Ultimo – “I tuoi particolari” Francesco Renga – ...

Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : Dopo la scoppiettante seconda serata del Festival di Sanremo, c'è tanta attesa per le performance di questa sera, a partire dalle 20:35. In questa terza serata è prevista l'esibizione degli altri 12 concorrenti in gara che non si sono esibiti ieri sera. In ordine d'apparizione, vedremo: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, Zen Circus e ...

Sanremo 2019 - la scaletta della seconda serata : Cambiano le carte in tavola con la seconda serata del Festival di Sanremo. Se ieri si sono esibiti tutti e 14 i concorrenti della rassegna, stasera saranno solo la metà. Gli artisti che si esibiranno, dalle ore 20:35, sono: Achille Lauro, Il Volo, i Negrita, Daniele Silvestri, Nek, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta & Shade, Ex Otago, Ghemon, Einar e Paola Turci. Gli altri torneranno sul palco dell'Ariston nella terza ...

scaletta e ospiti della prima serata di Sanremo 2019 : codici televoto - ordine di esibizione e diretta streaming su Rai Play : Il Festival di Sanremo 2019 inizia ufficialmente oggi, martedì 5 febbraio, con l'esibizione dei 24 Campioni in gara, 22 Big + 2 vincitori delle Nuove Proposte (Einar e Mahmood). A votare sarà la sala stampa (30%), la giuria demoscopica (30%) e il televoto (40%). Il pubblico da casa potrà votare il proprio cantante preferito esclusivamente nel corso dell'esibizione. La sala stampa, invece, dovrà attendere il termine di tutte le esibizioni per ...

Sanremo : Francesco Renga sarà il primo big ad aprire la gara. Ecco la scaletta aggiornata della serata : Parte la sessantanovesima edizione del festival di Sanremo ad aprire la gara sarà Francesco Renga, con la sua inconfondibile voce e travolgente energia, pronto a condividere insieme al suo pubblico un anno ricco di novità e tanta musica partendo proprio dal palco del Teatro Ariston, in gara al 69° Festival di Sanremo con il brano “Aspetto che torni”. “Aspetto che torni” è una canzone intensa e ricca di grandi emozioni. Racconta di un nuovo ...

Sanremo 2019 : la scaletta della prima serata del Festival : Sanremo 2019: Santamaria e Baglioni (social Us Rai) Una vera e propria maratona canora aprirà il Festival di Sanremo 2019. Nel corso della première, in scena questa sera, si esibiranno infatti tutti i 24 Campioni in gara, intervallati dall’intervento di alcuni annunciati ospiti. Tra di essi, Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. Il termine della serata è previsto per l’1.15 della ...

Sanremo 2019 - la scaletta della prima serata : cantanti in gara e ospiti : Renga il primo a salire sul palco dell’Ariston : Armatevi di tanta pazienza: per vedere tutta la prima serata del Festival di Sanremo, quest’anno, dovrete attendere (almeno) l’1.15 di notte. E’ questo l’orario “monster” previsto per la fine della puntata di debutto della kermesse orchestrata per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni. D’altronde, questa sera si esibiranno tutti e 24 i cantanti in gara, a cui vanno aggiunte le esibizioni degli ospiti e i ...