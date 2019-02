Parigi - Tajani : Di Maio non veda violenti : 16.48 "Il vicepremier Di Maio poteva benissimo risparmiarsi questa missione lampo in Francia per andare a fare patti con coloro che tirano le molotv contro la polizia, che distruggono i negozi. E tutto questo per cercare di fare un gruppo parlamentare dopo le Europee". Così il presidente dell'Europarlamento Tajani, dopo che Parigi ha richiamato l'ambasciatore a Roma. "La Francia ha le sue responsabilità, ma si rischia di passare dalla ragione ...

Di Maio - non cedo a racconto catastrofico : ANSA, - PESCARA, 7 FEB - "Io sono molto fiducioso su quello che stiamo facendo, aiuterà la nostra economia. Voglio dire a tutti quanti di stare tranquilli, di andare avanti: non cederemo a questo ...

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : 'Cosa proprio non riesce a capire' : La scelta 'si inserisce in una politica del governo e in un conflitto internazionale tra Italia e Malta perché la Diciotti fu dirottata verso il nostro Paese', spiega la Bongiorno. 'Nel dna dei 5 ...

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : "Cosa proprio non riesce a capire" : "Ora si deve decidere solo sull'interesse pubblico". Giulia Bongiorno, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, fa chiarezza sulla vicenda dell'autorizzazione a procedere nei confronti Matteo Salvini sul caso Diciotti: "Bisogna capire che in questa fase non si deve dire se Salvini ha commesso il re

Sen. Damiani - FI - : "Di Maio-Salvini? Un'alleanza che non ha punti di convergenza" : Che Salvini e Di Maio siano su posizioni molto lontane rispetto alla TAV non credo possa stupire qualcuno: la Lega per forma mentis ed elettorato ha una visione positiva dell'economia di mercato, ...

Sen. Damiani - FI - : "Di Maio-Salvini? Un'alleanza che non ha punti di convergenza" : Che Salvini e Di Maio siano su posizioni molto lontane rispetto alla TAV non credo possa stupire qualcuno: la Lega per forma mentis ed elettorato ha una visione positiva dell'economia di mercato, ...

Di Maio sui sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...

Recessione - la colpa non è di Salvini e Di Maio. Se ‘allarghiamo lo sguardo’ è tutto fermo : L’Italia è entrata in Recessione, ma la maggior parte della colpa è di Donald Trump, non di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Diamo insomma al governo una pezza d’appoggio macro, una volta ogni tanto. Le chiacchiere stanno a zero, no? Lasciamo parlare i “fondamentali”. Anche se è vero che l’esecutivo Conte spende molto del suo soft power mediatico con la testa alle Elezioni europee di maggio (Lega e M5S sono il primo ...

Salvini : «Bizzarro che Parigi veda l’analisi sulla Tav e io no». Di Maio : «Non l’ho letta neanche io» : Nessuno dei vicepremier ha ricevuto la relazione costi-benefici sull’Alta velocità inviata dal Mit alla Francia, ma la procedura prevede esattamente questo. E sul caso Diciotti il leader leghista avverte: «Querelo chi parla di scambio col M5S sul voto in giunta»

Reddito - il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

Reddito - Il Fondo monetario lo promuove ma ne critica le cifre. Di Maio attacca : ‘Affamano i popoli - non hanno credibilità’ : La crescita è rallentata e il rischio recessione è aumentato. Il rapporto Article IV del Fondo monetario internazionale sull’Italia, redatto il 18 dicembre scorso e pubblicato oggi, avverte il nostro Paese delle sue debolezze strutturali e della conseguente vulnerabilità: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo, tanto da “spingere i mercati in territori inesplorati”. Il ...

Fmi : «Reddito disincentivo al lavoro». Di Maio : «Non critichi chi ha affamato popoli» : Non solo il fantasma della recessione, ma anche rischio contagio globale dovuto alla situazione italiana. È quanto si legge nello staff report per l'Article IV del Fmi sull'Italia,...

Ingrid Levavasseur - capolista dei gilet gialli alle Europee - contro Chalencon dopo l'incontro con Di Maio : "Non è il nostro portavoce" : Ingrid Levavasseur smentisce totalmente che Christophe Chalencon, l'uomo incontrato ieri da Luigi Di Maio nella banlieue di Parigi, sia portavoce della lista di gilet gialli Ric da lei guidata. "E' falso", dice la capolista a Le Monde. "Si è voluto mettere in mostra con gli italiani". Levavasseur aggiunge di essere stata informata solo all'ultimo dell'incontro, a cui si era opposta. "Sapevo che c'erano contatti, ma avevo risposto che noi ...

Tav - Salvini : 'Bizzarro che Parigi veda l'analisi costi-benefici e io no' - Di Maio : 'Non l'ho letta neanche io' : "Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e ...