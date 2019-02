huffingtonpost

: RT @rep_napoli: Consip: pg della Cassazione chiede una condanna disciplinare per Woodcock [news aggiornata alle 19:38] - TuttoQuaNews : RT @rep_napoli: Consip: pg della Cassazione chiede una condanna disciplinare per Woodcock [news aggiornata alle 19:38] - rep_napoli : Consip: pg della Cassazione chiede una condanna disciplinare per Woodcock [news aggiornata alle 19:43] - HuffPostItalia : Consip, Cassazione chiede al Csm di sanzionare i pm Woodcock e Carrano -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il procuratore generale dellaha chiesto al Csm di condannare il pm di Napoli Henry Johnalla sanzione della censura e la sua collega Celestinaall'ammonimento. Entrambi i magistrati sono accusati di aver violato i diritti di difesa dell'ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, ascoltato nell'inchiestacome testimone, e dunque senza difensore, quando in realtà secondo l'accusa c'erano già gli elementi per iscriverlo nel registro degli indagati.Per Woodcok il Pg ha chiesto la condanna per tutti gli illeciti che gli venivano contestati, comprese le modalità con cui venne condotto l'interrogatorio di Vannoni, che sarebbero state lesive della sua dignità, almeno secondo la lamentela dell'ex consigliere di Palazzo Chigi. Una contestazione da cuiva invece assolta, secondo il Pg.Nella richiesta di sanzione per ...