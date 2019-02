Lo scioglimento dei ghiacciai renderà il clima ancora più imprevedibile

meteoweb.eu

- Ticinonline : Scioglimento dei ghiacci: caos climatico entro il 2100 #scioglimento #clima #temperature #oceani #ghiacci -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una ricerca coordinata da Nicholas Golledge della Victoria University of Wellington, in Nuova Zelanda, ha rilevato che lodelle piattaforme di ghiaccio in Artide e Antartide contribuirà, entro il 2100, a rendere ilpiùdi quanto non lo sia già, con una maggiore frequenza di fenomeni estremi. Potrebbe ad esempio fare più caldo nelle regioni artiche, nel Canada orientale e nell’America centrale, e più freddo nell’Europa nordoccidentale. Lo studio, pubblicato su Nature, si basa sulle immagini dei satelliti relative alla riduzione dei ghiacci e sui dati relativi alle temperature previste entro la fine del secolo: in tal modo è stata elaborata una simulazione per prevedere gli impatti sulfuturo. “Con le attuali politiche governative globali, ci stiamo dirigendo verso l’aumento delle temperature di 3 o 4 gradi rispetto ai ...