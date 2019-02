Inter | Keita scalpita Spalletti ritrova la freccia

Inter - Keita ancora in gruppo : Keita Baldé corre verso il recupero . Come riporta Sky Sport , anche oggi l'esterno dell'Inter si è allenato coi compagni di squadra ed è praticamente certa la sua convocazione contro il Parma sabato.

Inter - Keita recuperato : il senegalese si è allenato in gruppo : Due sconfitte in campionato contro Torino e Bologna, in mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia subita ai rigori contro la Lazio: l'ultima settimana, dal punto di vista dei risultati, è stata negativa ...

Inter - si ragiona sul riscatto di Keita : trattativa avviata con il Monaco (RUMORS) : In casa Inter, archiviata la sessione invernale di calciomercato con l'unico acquisto rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese Cedric Soares, arrivato dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro, si comincia a progettare già la prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta ragionando su alcune situazioni in sospeso come i giocatori che sono in prestito con diritto ...

Keita ha convinto l'Inter - si lavora per il riscatto : ecco come abbassare il prezzo : Keita Baldé ha convinto l'Inter ma i 34 milioni di euro necessari per il suo riscatto sono ritenuti eccessivi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri vorrebbero ridurre il prezzo del cartellino dell'attaccante senegalese inserendo nella trattativa una contropartita gradita al Monaco. 'D'Ambrosio vorrà rivedere il ...

Inter - Keita Balde fuori tre settimane : Per un Radja Nainggolan che torna e potrebbe farlo da titolare c'è un Keita Balde costretto a fermarsi per almeno tre settimane. L'esterno soffre di una distrazione muscolare alla coscia destra ...

Inter - Keita ko : fuori tre settimane : MILANO - Tegola in casa dell'Inter: si ferma Keita Balde. Il senegalese si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a seguito di un ...

Inter - Keita ko : distrazione muscolare - salta Sassuolo e Torino : Dopo aver agevolmente battuto il Benevento agli ottavi di finale di Coppa Italia ed aver conquistato il pass per i quarti di finale della competizione, per l' Inter non arrivano buone notizie in vista ...

Inter - brutte notizie per Spalletti : Keita fuori per tre settimane : Si ferma Keita. Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata l'attaccante, dopo il fastidio accusato in allenamento. ...

Inter - brutte notizie per Luciano Spalletti : infortunio muscolare per Keita Balde : L’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema di natura muscolare Stop forzato per Keita Balde, l’attaccante dell’Inter infatti ha riportato una distrazione muscolare che verrà valutata di giorno in giorno. L’ex Lazio dunque non prenderà parte al match di sabato sera contro il Sassuolo, come si evince dal comunicato diramato dalla società nerazzurra: ...

Inter al lavoro per il riscatto di Keita - : Keita Balde si sta ritagliando sempre più spazio nelle scelte di Luciano Spalletti. L'esterno è ancora di proprietà della Lazio con l'Inter che ha la possibilità di riscattarlo in estate per 34 ...

Inter - Keita e il regalo da Interista vero : la maglia autografata di Ronaldo : In più occasioni, Luciano Spalletti ha sottolineato il concetto di "Interismo". Quel senso di appartenenza così forte alla squadra, che si manifesta nell'incredibile affluenza di pubblico ad ogni gara ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Inter - Keità : "In coppa dobbiamo arrivare in fondo - attenti al Benevento" : L'Inter si avvia alla partita di domenica a San Siro contro il Benevento valida per gli ottavi di coppa Italia con lo scoppiettante caso sul rinnovo di Icardi, multato tra l'altro per 100 mila euro ...

Inter - Keita sul razzismo : “in giro c’e’ tanta gente ignorante” : Nelle ultime settimane nel calcio italiano tiene banco la questione del razzismo, in un’Intervista rilasciata a Sky Sport l’attaccante dell’Inter Keita parla di una “situazione difficile, in giro c’e’ tanta gente ignorante, non tutti abbiamo la stessa educazione e se non hanno imparato da bambini certe cose, non credo che lo faranno a 30-40 anni. Di sicuro non e’ giusto che per poche persone ...