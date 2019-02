Giulia De Lellis | assente a Sanremo | la reazione all’esibizione di Irama

Giulia de Lellis assente a Sanremo 2019 - ecco dov'era mentre Irama cantava al Festival : Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 c'è anche il giovane Irama. L'ex allievo di Amici ha presentato il brano 'La ragazza con il cuore di latta'. Tutti si aspettavano...

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante : 'Una storia che non dimenticherò mai' : A meno di due settimane dal debutto in prima serata di Uomini e Donne, il magazine della trasmissione ha intervistato una delle protagoniste degli speciali dedicati alle scelte dei tronisti: Giulia De Lellis. La romana, oltre a parlare delle emozioni che sta provando nel tornare a far parte del programma che l'ha lanciata nel mondo della moda e del make-up qualche anno fa, ha ricordato la storia d'amore che ha vissuto grazie al dating show: ...

Giulia De Lellis - le parole su Andrea Damante sorprendono : il ricordo a UeD : Giulia De Lellis parla prima di Uomini e Donne di sera: l’emozione del ritorno Giulia De Lellis sarà uno dei volti di Uomini e Donne di sera. Nel serale dedicato alle scelte dei tronisti, probabilmente Giulia ci guiderà tra un filmato e l’altro e ricostruirà per il pubblico ciò che è successo in villa. Questo […] L'articolo Giulia De Lellis, le parole su Andrea Damante sorprendono: il ricordo a UeD proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis : svelato il suo ruolo nel serale di Uomini e Donne : Uomini e Donne, La scelta: cosa farà Giulia De Lellis Giulia De Lellis tornerà protagonista a Uomini e Donne venerdì 15 febbraio. L’ex di Andrea Damante sarà infatti presente nel corso delle puntate in prima serata in cui i nuovi tronisti sceglieranno la loro anima gemella. A svelare nel dettaglio quale sarà il ruolo di Giulia De Lellis a Uomini e Donne La scelta è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’influencer avrà ...

Uomini e Donne : Giulia De Lellis in crisi? Lei : “Non ce la faccio più” : Uomini e Donne: Giulia De Lellis è malata e fa una confessione Gli ultimi due giorni hanno messo a dura prova Giulia De Lellis a causa dell’influenza. La 23enne sui social ha ammesso di essere tornata a Roma per motivi di lavoro, parlando di “registrazioni varie”, e non ha nascosto di esser stanca a causa degli strascichi della malattia. L’ex corteggiatrice molto probabilmente è tornata nella capitale per ultimare le ...

Uomini e Donne serale : Giulia De Lellis rivela la prima data - sarà il 15 febbraio : Si sta parlando con una certa insistenza del serale di Uomini e Donne, sul quale non ci sono ancora molte certezze. Infatti la pubblicità che sta andando in onda su Canale 5 parla di puntate che verranno trasmesse "prossimamente", senza alcun riferimento temporale preciso. In queste ultime ore, tuttavia, è stata Giulia De Lellis a dare un'anticipazione (forse per errore) sul giorno in cui dovrebbe debuttare quest'inedita versione in prima serata ...

Uomini e Donne di sera - Giulia De Lellis svela quando inizia e news prima puntata : Anticipazioni Uomini e Donne di sera, Giulia De Lellis rivela la data della prima puntata quando inizia Uomini e Donne di sera? Finalmente conosciamo la data precisa della prima puntata, che ci è stata data da Giulia De Lellis durante una delle sue ultime Instagram stories. La fashion blogger sarà uno dei personaggi di punta […] L'articolo Uomini e Donne di sera, Giulia De Lellis svela quando inizia e news prima puntata proviene da Gossip ...

Giulia De Lellis parla del serale di Uomini e Donne : “Teresa è quasi…” : Teresa Langella: chi sceglie a Uomini e Donne? Le parole di Giulia De Lellis Come tutti ormai sappiamo Uomini e Donne sbarca in prima serata, con le scelte dei tronisti di questa stagione, come Teresa Langella, e con ospiti di tutto rispetto, come Giulia De Lellis. La fidanzata di Irama pochi minuti fa ha caricato sulle sue Stories una serie di video in cui ha annunciato che stava andando a registrare la sua prima scena insieme agli autori di ...

Giulia De Lellis e Irama smentiscono voci di crisi : selfie con Cristiano Malgioglio : È bastato uno scatto fatto in treno con Cristiano Malgioglio, a spazzare via i gossip su una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Irama. I due ragazzi non si facevano vedere insieme da un bel po' di tempo, perciò i fan avevano ipotizzato che potesse essersi rotto qualcosa tra loro; oggi, dopo un lungo silenzio sui social da parte dei diretti interessati, è stato il cantautore a confermare che la storia d'amore tra l'influencer e i ...

Giulia De Lellis a Sanremo 2019 con Irama (foto) : Basta un incontro casuale in treno a far nascere una notizia di gossip molto appettitosa. Poche ore fa, Cristiano Malgioglio, sul proprio account Instagram, ha postato uno scatto inedito assieme a Giulia De Lellis (compagna d'avventura, lo scorso anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip) e al fidanzato Irama. Direzione? Sanremo. Il Festival aprirà ufficialmente i battenti tra sette giorni ed il giovane cantautore ha voluto ...

Giulia De Lellis e Irama potrebbero essersi lasciati (RUMORS) : Giulia De Lellis sta facendo parlare di sé da un bel po' di tempo a questa parte: prima la sua rottura con Andrea Damante e poi la nuova storia d'amore con Irama. I due si dedicavano continuamente frasi sui social, video, e avevano reso pubblico il loro amore. Ora, però, si inizia a temere la rottura a seguito di alcuni indizi. Niente più like sui social, rottura tra De Lellis e Irama? I due fidanzati erano soliti lasciare delle dediche sui ...

Irama e Giulia De Lellis incontrano Malgioglio : le parole di Cristiano : Cristiano Malgioglio incontra la sua ex coinquilina sul treno Un incontro speciale è avvenuto nella giornata odierna. Cosi speciale che Cristiano Malgioglio ha voluto condividerlo sul suo profilo Instagram attraverso un post. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto il piacere, da quel che si evince dalla didascalia postata, di incontrare una delle tante […] L'articolo Irama e Giulia De Lellis incontrano Malgioglio: le ...

Uomini e Donne / Ida Platano come Giulia De Lellis... sui social - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Pamela Barretta arrabbiata con Stefano: è finita? Lei si sfoga anche dopo la puntata

Giulia De Lellis stanca : “Bella giornata di me**a” - ma un altro sogno si realizza : News Giulia De Lellis, l’influencer lavora sodo per un nuovo grande sogno La carriera di Giulia De Lellis è tutta in ascesa e quest’oggi a confermarlo è stato ancora una volta Davide Maggio che già in passato ci aveva dato succose informazioni sul futuro dell’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia al momento […] L'articolo Giulia De Lellis stanca: “Bella giornata di me**a”, ma un altro sogno si ...