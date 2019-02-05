Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. RIMANGONO A CAUSA DI UN PRECENDENTE INCIDENTE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. I CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. RIMANGONO A CAUSA DI UN PRECENDENTE INCIDENTE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. I CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. INCIDENTE AVVENTUO POCO DOPO LO SVINCOLO DI PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI FILE PER UN ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. INCIDENTE AVVENTUO POCO DOPO LO SVINCOLO DI PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE PRIME CODE SUL GRA TRA LA CASILNA E L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI RALLENTAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. . SI VIAGGIA A RILENTO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 30 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA, RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...
Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09:30 (Di martedì 5 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTR PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DATO CERVARA A FIORENTINI E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA TRA VIA TIBURTINA EV IA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA VERSO LO STADIO E CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA ALLA TIBURTINA CON UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI QUEST’ULTIMA CODE SUL GRA TRA LA DIRAMAZ RM NORD E LA TIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA LA RM-FIUMICINO E L’ARDEATINA E PROSEGUENDO DALLA LAURENTINA LA RM FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO TRA LA RM FIUMICINO E LA COLOMBO PER UN VEICOLO IN ...
romadailynews
dalbi62 : RT @Antincivili: @Roma Non so se lo sapevate, ma quel segnale nella foto 'Zona traffico limitato A1' è buttato sul marciapiede da mesi! @En… - romadailynews : Traffico Roma del 05-02-2019 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDI 05 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code per 4 km causa traffico congestionato tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Incisa… -
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