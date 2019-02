Spread Btp-Bund apre stabile a 256 punti

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 5 febbraio il differenziale ha aperto a 257,5 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 256 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni è al 2,75%

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 4 febbraio il differenziale ha aperto a quota 259, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 258 punti di venerdì 1 febbraio

Spread Btp chiude in netto rialzo a 258 : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 258 punti base da 244 punti di ieri. Il tasso sul titolo decennale italiano sale al 2,74%. Nel corso della seduta il ...

Spread Btp-Bund schizza a 260 punti base : Lo Spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale e' risalito a quota 260 per la prima volta da meta' gennaio, scontando il crollo dell'attivita' manifatturiera italiana ai minimi da cinque anni e mezzo rilevato dall'indice Pmi, all'indomani dei dati Istat sul Pil che hanno certificato la recessione tecnica dell'Italia. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni e' in rialzo al ...