Sanremo | Teresa De Santis sul conflitto di interessi | le ultime dichiarazioni

Sanremo : Claudio Baglioni e Teresa De Santis confermano che 'non è un festival politico' : Dopo le numerose polemiche che hanno colpito il festival di Sanremo 2019, nel giorno dell'inizio di uno degli eventi mediatici più attesi d'Italia arrivano delle rassicurazioni. Teresa De Santis, direttore di Rai 1 al suo primo evento di alto livello, ha assicurato che il festival di Sanremo sarà all'insegna dell'italianità, mentre Claudio Baglioni ha specificato che "non è un festival politico.. a meno che non accadano a mia insaputa delle ...

Uomini e donne - clamorosa indiscrezione : Teresa Langella in partenza per Sanremo : Teresa Langella non è solo la tronista di Uomini e donne . E' anche una cantante di talento, pare. In stile neo melodico. Secondo un gossip diffuso dal settimanale Oggi , la 26enne starebbe ...

