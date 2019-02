Inter | i tifosi chiedono a Rafinha il suo ritorno in nerazzurro

Icardi litiga con i tifosi dell’Inter - sui social spunta il tweet di Wanda Nara : “ci sono capitani che…” : La moglie-agente del capitano dell’Inter è intervenuta per difendere il marito dopo le polemiche nate con i tifosi nerazzurri Non poteva mancare l’intervento di Wanda Nara nella diatriba nata tra Mauro Icardi e i tifosi dell’Inter, indispettiti dalle frasi del capitano nerazzurro dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino aveva minimizzato i fischi di San ...

De Laurentiis : «Ai tifosi Interessa solo lo scudetto - non un Napoli forte. Il calcio è un’industria» : Aurelio De Laurentiis: «Mi dispiace che l’ambizione dei tifosi sia solo di vincere lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. L’altra sera c’era la Sampdoria, ci si doveva vendicare del 3-0 dell’andata, dovevano venire tutti allo stadio, e invece c’erano solo 17-18mila persone e i prezzi erano bassi. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato. Milan e Inter non ...

#SpallettiOut : i tifosi dell’Inter vogliono l’esonero del tecnico : Luciano Spalletti traballa dopo la sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna provocata dalla rete di Santander L’hashtag #SpallettiOut sta spopolando sui social in questi minuti, a seguito della sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna. Tale crollo dei nerazzurri va ad acuire un momento no che prosegue dall’inizio del nuovo anno, del quale fa parte anche il flop interno in Coppa Italia contro la Lazio. ...

Perisic compie 30 anni e l'Inter gli fa gli auguri : tifosi inviperiti sui social : Non sono stati giorni facili per Ivan Perisic che è stato prima sedotto e poi abbandonato dall'Arsenal di Unai Emery. Il croato aveva espresso la sua voglia di cambiare aria già in questo mercato di riparazione ma alla fine l'Inter non ha ceduto alle pressioni del club inglese e del suo giocatore ed ha deciso di trattenerlo alla corte di Luciano Spalletti. L'offerta dei Gunners non è stata ritenuta congrua dato che gli inglesi avrebbero voluto ...

Inter - Icardi in lutto : è morto il cane Coco. Tifosi divisi sui social : L'Inter non sta vivendo un buon momento e il mese di gennaio è andato in archivio nel peggiore dei modi. I nerazzurri, infatti, dopo aver vinto per 6-2 contro il Benevento negli ottavi di finale di Coppa Italia, hanno pareggiato e perso in campionato contro Sassuolo e Torino, mentre due giorni fa la Lazio di Simone Inzaghi ha eliminato la squadra di Spalletti dalla Coppa Italia vincendo 5-4 dopo i calci di rigore. Mauro Icardi ha segnato il ...

Inter fuori dalla Coppa Italia - tifosi spietati con Nainggolan : "Aveva il tavolo in discoteca" : Radja Nainggolan è senza dubbio la più grande delusione del mercato estivo. L'Inter ha fatto di tutto per strapparlo alla Roma, ha speso oltre 20 milioni di euro ed ha 'sacrificato' i cartellini di ...

Inter - riapre San Siro : tornano i tifosi - ma non gli ultrà : I bambini hanno riempito un vuoto, hanno fatto vivere al Meazza, contro il Sassuolo, una serata particolare . Da domani però si torna alla normalità, sperando che vada intesa come un tifo caldo, ma ...

Spalletti : "I tifosi meritano un'Inter forte" : 'Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia sempre cercare di organizzare una squadra più forte, perché se lo merita la storia, il tifoso in generale. I nostri tifosi sono ...

Dal rinnovo di Icardi con l’Inter al ruolo di agente di Tonali - Wanda Nara sincera : “ai tifosi dico che anche mio figlio è Interista e…” : Wanda Nara tra battute e certezze: le parole della moglie di Mauro Icardi riguardo il rinnovo del marito con l’Inter anche quando Wanda Nara è protagonista di eventi che non sono del tutto legati al mondo dello sport, è inevitabile, visto il suo ruolo, che si parli di calcio e, ovviamente, del rinnovo di suo marito Mauro Icardi con l’Inter. La moglie dell’attaccante argentino è stata protagonista oggi del premio ...