Ciclismo | Nairo Quintana | “Il Tour è un sogno | cercherò di vincerlo Il livello si è

(Di martedì 5 febbraio 2019)ha compiuto ieri 29 anni e si sta preparando per vivere una stagione da assoluto protagonista, il colombiano ha conquistato il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta di Spagna 2016 ma non è mai riuscito a trionfare alde France sebbene sia salito sul podio per tre volte. L’uomo della Movistar ha dunque messo il mirino sulla prossima Grand Boucle e concentrerà tutte le sue attenzioni sulla corsa più importante dell’anno dove se la dovrà vedere con Chris Froome, Geraint Thomas, Vincenzo Nibali ed altri fuoriclasse desiderosi di indossare la maglia gialla.Ilde France sarà fondamentale in vista della seconda parte della carriera diche è in scadenza di contratto con il team iberico e che dunque vorrà impressionare in estate come ha dichiarato in un’intervista concessa a Cyclingnews: “L’anno scorso, prima del, avevo ...