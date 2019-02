Cassa alla Pernigotti | firmato accordo

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Giustizia - l'allarme della Cassazione : "Troppi magistrati coinvolti in episodi criminali" : Parole durissime, quelle pronunciate oggi 25 gennaio dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario: "Suscita allarme la gravità e la frequenza degli episodi che di recente hanno visto coinvolti diversi magistrati, perché ciò determin

"Con il decreto Minniti ricorsi sulle richieste d'asilo aumentati del 500%. Così è insostenibile". L'allarme di Cassazione e Csm : Sono "aumentati in maniera inattesa" i ricorsi civili in Cassazione (+21,7%), a causa dell'"incremento delle sopravvenienze in materia tributaria" (+9,8%) e, soprattutto, in materia di "protezione internazionale", con un +512,4%. Lo ha detto il primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone, aprendo l'Anno giudiziario. Si tratta degli effetti del decreto Minniti del 2017, che ha previsto che i provvedimenti delle sezioni specializzate dei ...

La Cassazione dice no alla revisione del processo Dell'Utri : No alla revisione del processo per Marcello Dell'Utri. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori dell'ex senatore del Pdl, condannato in via definitiva ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen pareggia a Cassano Magnago e perde il primato solitario - bene Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, che ha visto disputarsi l’undicesimo turno, in cui il Brixen ha perso la vetta solitaria della classifica. Le altoatesine, prive di Giulia Dibona e Giada Babbo, hanno impattato infatti al Pala Tacca di Cassano Magnago per 23-23, fallendo allo scadere il tiro dai 7 metri decisivo, e venendo raggiunte in vetta dalla Jomi Salerno, giustiziera 28-15 del Flavioni Civitavecchia ...

Stefanel annuncia Cassa integrazione - allarme sindacati : “244 esuberi su 253 dipendenti” : L'azienda di abbigliamento, che è prossima a formalizzazione dello stato di crisi, parla di malinteso. La cassa integrazione straordinaria ci sarà per i 244 dipendenti previsti ma a rotazione. Il provvedimento riguarda non solo i dipendenti della sede centrale ma anche il personale dei negozi della rete italiana del gruppo.Continua a leggere

Cassano : «Se il Psg offre 80 milioni per Allan - lo porto io a piedi a Parigi» : Quanto dovrebbe valere Thiago Alcantara? Antonio Cassano da Barivecchia. Non gioca più, continua a fare notizia. Anche con una semplice intervista. Concessa a Sky Sport. Cassano parla di tutto, anche del calciomercato e anche di quello del Napoli. Critica i prezzi del calcio contemporaneo. «Ora basta che giochi due o tre partite buone, e vali anche 70 milioni. Allora uno come Thiago Alcantara quanto dovrebbe valere? E Iniesta? Xavi? Pirlo? ...

Si ammala di cancro alla gola per fumo passivo - la Cassazione condanna Poste Italiane a risarcire ex dipendente : Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al fumo passivo. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano di Poste Italiane, condannate definitivamente dalla Cassazione a risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si è ammalato di cancro alla gola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno ...

Quanti duelli - dalla Sanremo al Lombardia. Cassani : "Nibali - Moscon e Viviani tra i big" : Ciclismo: il ct azzurro anticipa i temi delle cinque Classiche Monumento, di Giro, Tour, Vuelta e del Mondiale

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Bologna sull’Eger - primo posto in Cassaforte : Pro Recco mette la freccia, sfrutta il pareggio tra Barceloneta e Brescia, le prime due inseguitrici, e scappa via nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto, lanciato già verso la prima piazza nel raggruppamento. I campioni d’Italia sanno soltanto vincere nella massima competizione continentale: a Bologna, ancora una volta nel particolare scenario romagnolo, oggi sono davvero devastanti per tre quarti di gara. ...

Puglia - Emiliano ‘mette’ Cassano (ex Fi) alla guida di Arpal. M5s : “Sagra delle poltrone - scelta in vista delle Regionali” : Le facce del presidente della Regione Puglia aumentano così come le sue alleanze. Stavolta, il governatore Michele Emiliano ha nominato l’ex forzista e poi alfaniano Massimo Cassano come nuovo commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal). Da destra a sinistra montano le polemiche per una scelta considerata l’ennesimo tentativo di Emiliano di ingrossare le file dei consensi in vista delle Regionali ...

Puglia - Emiliano mette Cassano (ex Fi) alla guida di Arpal. M5s : “Sagra delle poltrone - scelta in vista delle Regionali” : Le facce del presidente della Regione Puglia aumentano così come le sue alleanze. Stavolta, il governatore Michele Emiliano ha nominato l’ex forzista e poi alfaniano Massimo Cassano come nuovo commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal). Da destra a sinistra montano le polemiche per una scelta considerata l’ennesimo tentativo di Emiliano di ingrossare le file dei consensi in vista delle Regionali ...

Cassazione - quando è legale fare foto alla vicina sotto la doccia : la sentenza epocale : Un 37enne è stato assolto in Cassazione dopo che aveva fotografato con il suo cellulare una vicina di casa, colta proprio mentre usciva dal bagno completamente nuda. Secondo i giudici, per Simone R. il fatto non sussiste, perché la donna non si è preoccupata del fatto che la sua finestra fosse senza

Lecce - sparita la carCassa del delfino. L’allarme : “Potrebbero spacciarlo per tonno” : L’assessore all'Ambiente del capoluogo salentino Carlo Mignone lancia L’allarme dopo che sul litorale di Lecce è stata trovata una testa mozzata di un delfino. L’assessore punta il dito contro chi “senza scrupoli confonderà la carne di delfino, sapientemente sfilettata, vendendola come carne di tonno”.Continua a leggere