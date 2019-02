Danni mareggiata costa Abruzzese | la CNA chiede intervento della Regione

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Pescara - Misure urgenti per coprire i pesantissimipatiti dagli stabilimenti balneari abruzzesi in seguito alle mareggiate dei giorni scorsi: un evento che soprattutto nel territorio di Silvi Marina ha prodotto conseguenze gravissime alle strutture. Are alladi intervenire è il portavoce regionale di Cna Balneatori Abruzzo, Claudio Mille, che ricorda come – oltre alla cittadina teramana – il bilancio negativo riguardi altri quattro centri del Teramano (Pineto, Roseto, Alba Adriatica a Martinsicuro), due del Chietino (Casalbordino e Francavilla) e uno del Pescarese (Montesilvano). «A Silvi – traccia un primo, provvisorio bilancio Mille – è stata pesantemente danneggiata la parte di litorale che dal centrocittadina va verso sud, con alcune porzioni di stabilimenti letteralmente inghiottite dal mare». Alla, i balneatori Cna – per far ...