Se non paghi ti espelliamo | truffa a richiedenti asilo

Ristoranti gratis con Instagram : posta la foto del piatto - se hai tanti like non lo paghi : Insomma, è nata una nuova economia culinaria, che fa tendenza. Serate a tema sulla stessa linea quelle alla Trattoria Toscana Elite, sempre in quel di Milano. Passando all'avventura di Milano da ...

Minacce allo chef calabrese Giuseppe Trimboli : “Se non paghi brucio te e tuoi figli” : ?Se non paghi 50mila euro sei morto. Ti brucio il ristorante, i figli, la famiglia e la tua attività». Quattro diverse lettere, ma sempre lo stesso contenuto: una richiesta a scopo estorsivo per Giuseppe Trimboli, imprenditore e chef stellato, proprietario del ristorante “La Collinetta”, a Martone, nella locride calabrese.Continua a leggere

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Crisi della Cmc-Le imprese creditrici non vanno estromesse dai lavori-Ci sono i termini legali perchè Anas ci paghi e riavvii i cantierii : Crisi della CMC, LE imprese creditrici: "RISCHIO ESTROMISSIONE, DOBBIAMO INVECE POTER PROSEGUIRE I LAVORI IN SICILIA: CI sono I termini legali PERCHE' Anas SI SOSTITUISCA A CMC, CI paghi E riavvii I ...

Inter - Marotta su Nainggolan : 'Chi sbaglia è giusto che paghi - ma non è sul mercato' : A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli , l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiuso la questione ai microfoni di Sky Sport: Dall'entourage filtra che la voce che si ascolta nell'audio sia ...

Corsico : non paghi la mensa? Niente pandoro a scuola : Corsico , Milano, , 21 dicembre 2018 - Non paghi la mensa? Niente pandoro. Scuole di Corsico nella bufera per l'esclusione di alcuni bambini dalla tradizionale distribuzione del dolce natalizio. La ...

Il Comune di Sesto San Giovanni contro i morosi : “non paghi retta del primo figlio? Stop iscrizione al nido del secondogenito” : Non paghi la retta della mensa del tuo primo figlio? Non puoi iscrivere il secondogenito al nido. L’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di mettere uno Stop ai morosi nei confronti dei servizi del Comune. Stiamo parlando di pre e post scuola e asili nido, servizi individuali non obbligatori ma spesso usati dalle famiglie dove ci sono mamma e papà che lavorano. A Sesto ora le colpe dei genitori ricadono sui figli o meglio ...

Viaggi organizzati abusivamente e associazioni create dal nulla solo come copertura : 'Così non paghiamo le tasse' : "Una crociera nella capitale baltiche ti costa 1700-1800 euro, con noi che abbiamo già preso le cabine invece stiamo sugli 880". Queste le parole di un'organizzatrice di Viaggi abusivi che, ripresa ...

Tav - Boccia : "1 miliardo da restituire - paghi chi non la vuole" : "La Tav non serve? Se dobbiamo restituire un miliardo a Francia ed Europa perché qualcuno ha deciso che l'opera è inutile, che sia lui a pagare e non gli italiani". Vincenzo Boccia, presidente di ...