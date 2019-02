Roma contestata | Curva Sud lascia stadio

Roma Panucci traghettatore : Pallotta ci pensa. Squadra contestata : Roma Panucci – Dopo il pesantissimo ko per 7-1 con la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia, la Roma è tornata in città ieri in tarda serata in pullman e a Trigoria ha trovato ad attenderla due blindati della Polizia per impedire a una ventina di tifosi appostati su piazzale Dino Viola di avvicinarsi all’ingresso […] L'articolo Roma Panucci traghettatore: Pallotta ci pensa. Squadra contestata proviene da Serie A News Calcio - ...

