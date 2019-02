Spezia - Cremonese 1-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Diretta Spezia-Cremonese alle 18 - probabili formazioni e dove vederla in tv : LA SPEZIA - Oggi alle 18, al Picco, Spezia e Cremonese si affrontano nella sfida valida per la ventiduesima giornata di campionato. Le due squadre, in classifica, sono separate da due punti, con la ...

Spezia-Cremonese : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Spezia-Cremonese: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Sabato 2 Febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, si giocherà Spezia-Cremonese, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. Spezia-Cremonese: come arrivano le squadre Spezia: La squadra ligure è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Brescia per 4 a 4. Nella 21a giornata, la squadra di Marino è stata infatti ...

Pronostico Spezia vs Cremonese - Serie B 02-02-2019 e Analisi : Serie B, ventiduesima giornata, Analisi e Pronostico di Spezia-Cremonese, Sabato 2 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiSpezia-Cremonese, sabato 2 febbraio. Reduce dal convincente successo interno (2-0) sul Palermo capolista, la Cremonese si reca in Liguria con l’intento di compiere un altro importante passo verso la zona play-off: l’ottavo posto (ultimo utile per accedere alla “coda” ...

Un problema in più per lo Spezia - arriva Longo alla Cremonese : La Spezia - Fatta per il prestito dall'Inter di Samuele Longo, attaccante classe 1992 che da oggi è ufficialmente un giocatore della Cremonese. Longo ha esordito in Serie A nel maggio 2012 in Lazio-...