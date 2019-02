Inter | Icardi in lutto | è morto il cane Coco Tifosi divisi sui social

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Inter-Lazio 1-1 La Diretta Icardi fa pari allo scadere - si va ai rigori : Immobile illude, il gol del pari arriva su rigore al 120 esimo. Espulso Radu La Lazio va alla ricerca di una coppa che manca dalla stagione 2012/13. Del 2010/11, invece,...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Icardi vicino al gol : La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due...

LIVE Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Icardi-Immobile - bomber a confronto. Super sfida a San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. Il Milan aspetta di conoscere la sua rivale in semifinale: sarà derby contro i rivali nerazzurri oppure ancora una sfida con i biancocelesti come lo scorso anno. Quella di oggi è comunque una sfida molto importante per entrambe le squadre: l’Inter deve uscire dalla crisi e si affida ad un Mauro Icardi alla ...

Inter-Lazio : Icardi sfida Immobile - chi vince trova il Milan in semifinale : Ultimo quarto di finale in Coppa Italia: stasera è di scena a San Siro Inter-Lazio. Chi vince troverà il Milan in semifinale. Ecco le ultime sulle due squadre. I VIDEO DI GAZZETTA TV qui inter - ...

Inter al bivio - Icardi senza gol : insegue un trofeo e altri due derby : La coppa per reagire. È l'ora più difficile, anche per Mauro Icardi. Perché in Coppa Italia con il Benevento aveva segnato, è vero. Ma in campionato vive l'astinenza più lunga della sua storia ...

Inter - pugno duro di Zhang : solo otto sicuri di restare - tra questi Icardi (RUMORS) : Tanto tuonò che non piovve. La sessione invernale di calciomercato dell'Inter potrebbe essersi aperta e chiusa con l'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Il giocatore arriva per sostituire Sime Vrsaljko, che non ha mai superato completamente l'infortunio al ginocchio e che lo costringerà all'operazione, con uno stop intorno agli otto mesi. ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter e Lazio in cerca del riscatto dopo le delusioni in campionato. Sfida tra Icardi e Immobile per la semifinale : Non è certamente un periodo semplice per Inter e Lazio, le due formazioni che si affronteranno domani sera nell’ultimo quarto di finale in programma per la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. La vincente dell’incontro accederà alla semifinale e se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha superato il Napoli ...

Inter - Perisic estraniato : vuole fuggire - nasce tutto da Icardi : Ci va giù pesante oggi La Gazzetta dello Sport sul tema Ivan Perisic. Secondo il quotidiano, infatti, l'esterno croato ormai è 'estraniato dal gruppo, non più coinvolto e anzi sicuro di andarsene in questi tre giorni. Preferenza totale all'...

Spalletti - Icardi - Perisic e... Tutti i problemi dell'Inter : Un punto e zero gol nelle prime due partite di campionato dell'anno. Una sconfitta fresca fresca - quella contro il Toro - dopo 90 minuti giocati male. Il 2019 dell'Inter è stato finora povero di ...

Inter-Lazio - probabili formazioni : Icardi e Immobile dal 1' minuto : INTER LAZIO probabili formazioni – Come ormai accade da qualche anno a questo parte l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia. Come gia’ negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Da domani, martedì 29 gennaio, a […] L'articolo Inter-Lazio, probabili formazioni: Icardi e Immobile dal 1′ ...

Inter - Wanda Nara su rinnovo Icardi : 'Mai parlato di cifre coi nerazzurri' : Difficile il momento dell'Inter in questo avvio del 2019. Oltre ai risultati mancati in campionato, si parla spesso del rinnovo di Icardi: il procuratore dell'argentino, la moglie Wanda Nara, ha cercato di fare chiarezza sulla questione a Tiki Tika, ma non solo. La bionda showgirl sudamericana coglie l'occasione anche per parlare del momento di Ivan Perisic, che avrebbe chiesto la cessione ai nerazzurri. Inter, le parole di Wanda Nara sul ...

Inter-Icardi - Wanda Nara : "Marotta mi piace - ma non abbiamo parlato di cifre" : È quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c'è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati", ha detto durante Tiki Taka su Canale 5. Wanda è ...

Inter - Spalletti : "Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio - ma..." : I VIDEO DI GAZZETTA TV il caso perisic - Ufficialmente il croato era in panchina per una botta, ma non è un mistero che le voci di mercato si moltiplicano, con il vicecampione del mondo che avrebbe ...