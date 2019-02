Fedez primo in classifica con Paranoia Airlines | è polemica sul web | il rapper replica

Fedez - il suo disco è primo in classifica : la replica a chi lo ha accusato di barare : Fedez di nuovo al centro della polemica, il suo disco è primo in classifica: arriva la replica a chi lo ha accusato di imbrogliare Non c’è pace al momento per Fedez che, negli ultimi giorni, ha dovuto far fronte a non poche polemiche che lo hanno coinvolto. L’ultima diatriba, nemmeno a dirlo, lo ha costretto […] L'articolo Fedez, il suo disco è primo in classifica: la replica a chi lo ha accusato di barare proviene da Gossip e ...