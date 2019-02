Tennis – Fognini svela | “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer | mentre

Tennis – Il duro sfogo di papà Fognini : “Fabio si allena sotto il diluvio - in Italia buoni solo a tirare merda addosso” : Fulvio Fognini, papà di Fabio, difende il figlio dalle accuse degli hater: il padre attacca duramente chi critica la scarsa voglia di allenarsi del Tennista ligure Fognini, un nome una garanzia. Carattere e zero peli sulla lingua, una dote di famiglia. Ma questa volta a finire al centro dell’attenzione mediatica non è il Fabio, bensì papà Fulvio. Il padre del Tennista di Arma di Taggia ha preso spunto da un evento accaduto nelle ...

Tennis - Australian Open : azzurri fuori. Dopo Fognini - Giorgi out con la Pliskova : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono tutti eliminati gli azzurri agli Australian Open. Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno dalla ceca Karolina Pliskova in tre set, 6-4 3-6 6-2. ...

Tennis - Australian Open : Fognini out - avanti Djokovic. Halep-S.Williams agli ottavi : ... numero 9, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44, 7-6, 8-6,, 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco e Milos Raonic, numero 17 del mondo, che ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6, 8-6, il francese ...

Tennis - Australian Open : Fognini fuori in 4 set da Carreno Busta. Resta la Giorgi : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Finisce contro Pablo Carreno Busta l'avventura di Fabio Fognini all'Open d'Australia. Il ligure è stato eliminato in due ore e mezzo dallo spagnolo che ha chiuso ...

Tennis - Australian Open : avanza Fognini - tris azzurro al terzo turno : MELBOURNE - tris azzurro al terzo turno dell'Australian Open. Dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano nella terza giornata, avanza anche Fabio Fognini che supera Leonardo Mayer 7-6, 3, 6-3 7-6, 5,. Segui ...

Tennis – Barazzutti aiuterà Fognini : “gli do una mano in assenza di Davin - Fabio deve puntare al top” : Il capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, darà una mano a Fabio Fognini durante la stagione: il Tennista ligure deve puntare al top Dopo un 2018 a dir poco eccezionale, Fabio Fognini ha l’obiettivo di ripetersi e anche migliorarsi nel 2019. Il Tennista ligure può puntare alla top 10 e, perchè no, togliersi diverse soddisfazioni nei grandi tornei. Gli darà una mano Corrado Barazzutti, capitano dell’Italia di Coppa ...

Tennis - Ranking ATP (14 gennaio) : Novak Djokovic sempre sul trono - Fabio Fognini numero uno italiano : Oggi in quel di Melbourne (Australia) il primo Major dell’anno 2019 ha preso il via e al termine delle due settimane australiane il Ranking ATP potrà risultarne influenzato. Al momento nessuna variazione nella top-10. Il serbo Novak Djokovic resta in vetta, giunto all’undicesima settimana consecutiva sul trono del Tennis mondiale (la numero 234 in carriera). A seguire troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, sempre a 1.655 punti dal 31enne ...