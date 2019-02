Omicidio di Cardito | Giuseppe poteva essere salvato se i soccorsi fossero arrivati subito

Blastingnews

: Omicidio Cardito, si indaga sul buco di due ore prima della morte del piccolo Giuseppe - fanpage : Omicidio Cardito, si indaga sul buco di due ore prima della morte del piccolo Giuseppe - mauriziosorren7 : RT @Libero_official: Gli ultimi raccapriccianti dettagli sull'omicidio di Cardito: come hanno 'curato' il piccolo Giuseppe mentre per lungh… - Milo87s : certo ad esenpio il casi vannini e il caso di cardito o no Santo Torino -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Dopo ore di interrogatorio Tony Essobti, il ragazzo italo-tunisino di 24 anni ha ammesso le sue colpe. Dovevauna giornata come tante pere Noemi, un giorno fatto di giochi, scoperte e spensieratezza e invece si è trasformato in un incubo dove, purtroppo, il piccoloha perso la vita.Erano tutti in casa, la mamma, Valentina Caso, il compagno Tony Essobti, e i tre piccoli bambini della donna, due dei quali avuti da una relazione precedente. Ad un tratto però qualcosa è successo, qualcosa ha scatenato l'ira funesta e smodata del ventiquattrenne che ha cominciato a massacrare di botte i due bambini più grandi,e Noemi....