Migranti | appello Bardem e Gere per sblocco nave Open Arms

"Non siamo pesci" : manifesto-appello contro le stragi di Migranti nel Mediterraneo : L'iniziativa "Non siamo pesci" che mobilita scrittori e intellettuali ha raccolto migliaia di firme: si chiede una...

Migranti - Sea Watch a Siracusa. Dai cittadini l’appello : “Fateli sbarcare” : #Facciamoliscendere è anche l'hashtag creato sui social network da un gruppo di associazioni e organizzazioni che chiedono lo sbarco dei 47 Migranti. Anche la Cei si dice "pronta a ospitare i minori". Ma Salvini è stato chiaro: "Non cambio idea. Nave olandese? Amsterdam vi aspetta". La risposta del ministro dell'integrazione Harbers: "Respingete subito gli irregolari e collaboriamo".Continua a leggere

L'appello pro Migranti : "Non siamo pesci" firmato dai vip : Tantissimi vip e intellettuali hanno aderito alL'appello "Non siamo pesci", una iniziativa che è stata presentata lo scorso 15 gennaio da Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia, Riccardo Gatti, capo missione di Open Arms, Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto, Christiane Groeben, vice presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Pastore Marco Fornerone, della Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma, e Lucia ...

Migranti - il Pd aderisce all'appello di Manconi per una commissione di inchiesta sulle stragi in mare : Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si ...

Migranti - dal mondo della cultura un appello per le stragi nel Mediterraneo : Lo hanno chiamato «Non siamo pesci» e in poche ore l'appello di Luigi Manconi e Sandro Veronesi a favore dei Migranti ha raccolto oltre seicento firme. Non firme qualunque, c'è davvero tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in calce a quel documento dove si chiede di instituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi del Mediterraneo e di realizzare una missione in ...

Da Camilleri a Benigni appello Migranti : ANSA, - ROMA, 25 GEN - Da Andrea Camilleri a Roberto Benigni, da Matteo Garrone a Niccolò Ammaniti: sono oltre seicento le adesioni del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e dello sport che in queste ore stanno firmano l'appello, promosso da Luigi Manconi e Sandro Veronesi con il collettivo #corpi, NON SIAMO PESCI. ...

Migranti - appello Unicef per i bambini : 11.50 "Ma quali soccorsi? I Migranti riportati in Libia non sono stati soccorsi, questi sono veri e propri respingimenti, vietati per legge dalla Convenzione di Ginevra". Così la coordinatrice per l'Italia di Proactiva Open Arms,Alfonsi E dall'Unicef l'appello ai governi Ue per proteggere i bambini Migranti:"Ogni giorno rischiano la vita viaggiando in acque pericolose e nel gelo,con la speranza di trovare sicurezza e opportunità per un futuro ...

L'appello di Bassetti : su poveri e Migranti non possiamo dividerci : ... con l'attenzione a coniugare l'integralità del Cristianesimo con il rispetto della laicità della politica , anche per evitare - come diceva lo stesso Sturzo - che 'la religione venga compromessa in ...

Migranti - appello Meloni a Salvini : basta governo con M5s : Roma, 9 gen., askanews, - 'Se non è possibile fare le cose che gli Italiani chiedono, allora forse è ora di dire basta all'alleanza grillo leghista e tornare a fare squadra con noi, per lavorare a un ...

Appello dei Migranti della Sea Watch : 'Non lasciateci in mare' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Non vogliamo più stare qui in mezzo alle tempeste, per favore. Ci fa stare male, a tutti e 32, in una sola stanza della barca, come animali, questo non è giusto. Ci sono ...

Sea Watch e Sea Eye - appello della Ue : 'Fate sbarcare subito i Migranti' : Sulla sorte dei migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye 'proseguiamo i contatti intensi con gli Stati membri', ieri nella riunione degli ambasciatori dei 28 ci sono state 'discussioni ...

Migranti - appello Nugnes a Colle e Conte : 13.19 La senatrice del M5S Nugnes chiede l' intervento di Conte e Mattarella sul caso dei 49 Migranti bloccati da giorni su due navi Ong, al largo di Malta, in attesa di trovare un porto sicuro dove essere sbarcati. "Credo che il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, insieme al ministro Toninelli, possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ormai miserevolmente da fin troppo tempo", dice Nugnes. A bordo ...

Papa Francesco - il macellaio star dei social umilia il pontefice : ignorato l'appello sui Migranti : l'appello di Papa Francesco ai politici europei in solidarietà ai 49 naufraghi a bordo della nave Sea Watch è stato letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione mondiale, tranne da quelli italiani. Come ha sottolineato Franco Bechis sul Tempo, delle parole del Papa no

Migranti - Germania pronta ad accogliere. Appello Sea Watch : 'Siamo allo stremo' : Berlino pronta ad accogliere una parte dei Migranti delle imbarcazioni Sea Watch e Sea Eye. ' Il governo tedesco ha manifestato molto presto la sua disponibilità a partecipare' all'accoglienza dei ...