Maglie e la striscia in Rai | M5S attacca | «No ai raccomandati» Usigrai | «Non è iscritta

Rai - polemica sulla Maglie. M5S : "La striscia dopo il Tg1? No a raccomandati" : Dovrebbe prendere il posto che fu di Enzo Biagi. O forse no. Il nuovo ruolo di Maria Giovanna Maglie all'interno della Rai fa discutere la maggioranza.L'opinionista veneziana di nascita, ma romana d'adozione, dovrebbe ottenere la conduzione di uno spazio informativo serale di sette minuti dal lunedì al venerdì dopo il Tg1. Proprio l'orario in cui, un tempo, andava in onda Enzo Biagi con il suo celebre "Il fatto". Maglie, 67 anni, ha idee ...

Rai1 : a Maria Giovanna Maglie una striscia post Tg. E’ polemica : Maria Giovanna Maglie Levata di scudi, in casa Rai, attorno all’ipotesi di affidare una striscia quotidiana d’approfondimento a Maria Giovanna Maglie. La giornalista veneziana dalle simpatie sovraniste ha ricevuto dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis l’offerta di condurre uno spazio informativo serale di sette minuti, in onda dopo il Tg1 delle 20 dal lunedì al venerdì. Per il momento, nessun contratto è stato firmato, ma ...

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla sua striscia in Rai : «Ce l'hanno ancora con me per le mie simpatie craxiane» : «Tutto 'sto casino, tutto questo rumore. Io ancora non ho firmato nulla, non ho alcun contratto davanti, diciamo che decido entro lunedì… Da una parte tutto questo mi stupisce, mi lascia basita.

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla striscia in Rai : «Ce l’hanno ancora con me per le mie simpatie craxiane» : La giornalista al centro del caso per il suo incarico post Tg1: «Me la fanno pagare perché lasciai i comunisti per il Psi. Dicono che non sono iscritta all’Ordine? Pagherò le quote»

Usigrai contro la striscia informativa in Rai a Maria Giovanna Maglie : "Non è più iscritta all'Ordine dei giornalisti" : "Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti. Non risulta più iscritta da circa 3 anni". Lo scrive su Twitter Vittorio di Trapani, segretario nazionale dell'Usigrai, pubblicando sullo stesso messaggio anche l'elenco dell'Ordine a cui fa riferimento.Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in #Rai vuole ...