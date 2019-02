Inchiesta Pip | scattano altri sette rinvii a giudizio

Pippo Civati risponde a ‘Non siamo pesci’ : “Ci vuole commissione d’Inchiesta anche per la Libia” : Civati, fondatore di Possibile, ha rivolto un appello ai promotori del manifesto 'Non siamo pesci', lanciato da Luigi Manconi: "L'indagine sulle continue violazioni dei diritti umani non deve fermarsi a quanto accade in mare. C'è un'altra strage, ancora meno visibile, ed è quella che avviene nei campi controllati dalla Libia.Continua a leggere