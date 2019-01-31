Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI PER QUESTA CAUSA TRE INCIDENTI: SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI VIA PONTINA E LUNGO VIA PORTIUENSE, ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO GIA’ LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA ARDEATINA. VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA: IN VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA, PER UNA RIDUZIONE DI CARRREGGIATA SULLA VIA SALARIA, ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA NORMALZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA PER LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico E FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA SINO ALL’USCITA DI CIAMPINO. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI DELLA SERA PENALIZZATI ULTERIORMENTE DAL MALTEMPO. NON INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI DELLA SERA PENALIZZATI ULTERIORMENTE DAL MALTEMPO. NON INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ; INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO BRAGAGLIA. SULLA STESSA CASSIA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA E CHE STA PROVOCANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO BRAGAGLIA. SULLA STESSA CASSIA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI COMINCIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; CI SONO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO A QUELLO PER LA Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ZONA SUD, RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALLA PONTINA QUINDI DALLA LAURENTINA ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA, ZONA SUD, RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA SINO ALL’USCITA TUSCOLANA. A COMPLICARE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA, ZONA SUD, RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA SINO ALL’USCITA TUSCOLANA. A COMPLICARE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA LAURENTINA. PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA LAURENTINA. PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Flaminia che ha avuto di restringimento di carreggiata all’altezza del raccordo anulare corit riscossioni per urinare accorto devono mettersi sulla via Flaminia orientamenti sulla via ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 | 00
VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09:00 (Di giovedì 31 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI VIA PONTINA, LUNGO VIA PORTUENSE, ALL’ALTEZZA DI PONTE PISANO, MENTRE VIA DI BRAVA E’ STATO NECESSARIO CHIUDERLA MOMENTANEAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA VIGNACCIA. SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PER UN INCIDENTE E POI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA ...
romadailynews
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