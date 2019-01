Ossa in Vaticano | ecco di chi sono Caso Orlandi | l’incredibile scoperta

Ossa trovate in Vaticano : non appartengono ad Emanuela Orlandi - risalgono all'epoca romana : Risolto il giallo delle Ossa rinvenute in Vaticano, presso la sede della Nunziatura Apostolica, qualche mese fa. I resti non apparterebbero a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori (scomparse nel 1983) - come si era ipotizzato in un primissimo momento - bensì a due antichi romani. Le Ossa, infatti, risalirebbero ad un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Della vicenda si è occupata, nelle scorse settimane, anche la trasmissione "Chi l'ha ...

Emanuela Orlandi : Ossa in Vaticano - i risultati delle analisi su quei resti : Le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre non sono di Emanuela Orlandi né di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella capitale nel 1983. E’ quanto si apprende in Procura dopo i primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni resti, in particolare sulla calotta cranica e sul radio, dai quali si evince che sono certamente antecedenti al 1964. Figlia di un commesso della Prefettura della Casa ...

Le Ossa ritrovate in Vaticano non sono della Orlandi : «Sono del ’64 - è un uomo» : L’inchiesta sui due scheletri ritrovati, per i pm «la datazione risale a prima del 1964». Gli esami della Scientifica confermano che non appartengono nè a Emanuela Orlandi nè a Mirella Gregori scomparse nel 1983 per la presenza del cromosoma Y