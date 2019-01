M Y Freedom | quando la nautica incontra la moda

sportfair

: MY Freedom realizzato da CCN, quando la nautica incontra la moda - Veladuepuntozer : MY Freedom realizzato da CCN, quando la nautica incontra la moda - tttreality18 : @Shinichi199E Il 18% quando su Rai1 c’è una serie tv che normalmente sta a 5,8/6MLN (ed è finita ieri a 5,2), su Ra… - Elisa53915333 : RT @Micol_Manzo: L'amore arriva quando siamo predisposti a riceverlo, non quando non vogliamo restare soli. Micol Manzo #21dicembre #sols… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) M/Y: la linea CCN presenta il terzo modello della collezione “Fuoriserie” M/Yè il terzo modello della collezione “Fuoriserie”, la linea di CCN dedicata ai progetti fully custom, ed è il risultato di una brillante sinergia tra lo stilista Roberto Cavalli e l’architetto Tommaso Spadolini. Sia il profilo esterno che il layout interno riflettono la forte personalità dell’Armatore, che ha richiesto uno yacht che garantisse il massimo contatto con il mare nella più assoluta privacy.Il risultato finale è una imbarcazione di 28 metri in alluminio, con linee aggressive, bassa sull’acqua, con molto volume interno, alta velocità e un bel flybridge. Lo scafo planante, il cui design garantisce stabilità, tenuta in mare ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche, è stato progettato per rispettare i generosi valori di larghezza richiesti dal ...