Istat | Italia in recessione tecnica Pil -0 | 2% nel quarto trimestre 2018

Pil - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 calo dello 0 - 2% dopo il -0 - 1% del terzo”. Italia entrata in recessione : Mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che “se lo aspettava”. Oggi l’Istat lo ha confermato: nel quarto trimestre 2018, in base alle stime preliminari, il pil Italiano è calato. La contrazione è stata dello 0,2%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. L’Italia è quindi entrata tecnicamente in recessione, definizione che si applica quando ...

Conte anticipa l’Istat : “L’Italia in recessione ma da giugno ripartiremo con entusiasmo” : Sarà anche colpa della guerra commerciale tra Cina e Germania «che ci penalizza nelle esportazioni». E sarà vero che conviene sempre guardare al futuro con ottimismo. Ma alla fine il premier Giuseppe Conte davanti a una non proprio entusiasta platea di industriali milanesi è costretto ad ammettere e ad anticipare quello che oggi l’Istat certificher...

Conte anticipa i dati Istat e ammette che l’Italia è in recessione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato i dati che verranno pubblicati domani dall'Istat e ha ammesso che per il quarto trimestre del 2018 è prevista una contrazione del Pil. Il che vuol dire, tecnicamente, che l'Italia è in "recessione tecnica", la condizione che si verifica quando il Pil diminuisce per due trimestri consecutivi.Continua a leggere

Via libera a Blangiardo presidente Istat - Forza Italia vota con la maggioranza. Ancora irrisolto il nodo Consob : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Blangiardo, nominato dal Cdm, ha ottenuto 33 voti favorevoli su 47. Il presidente dell'Istat indicato ha raggiunto il quorum dei 2/3, bastavano infatti 32 voti su 47. Oltre a Forza Italia, Lega e M5s ha votato a favore anche Fratelli d'Italia.La votazione era stata rinviata la settimana scorsa perchè Forza ...

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0per i conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...

Istat - retribuzioni italiane più basse della media Ue ma i contributi sociali pesano di più : ROMA - In Italia il costo del lavoro e le retribuzioni orarie sono più bassi della media Ue, mentre l'incidenza dei contributi sociali è molto maggiore, al 27,7% contro il 21,1% dell'Unione Europea. ...