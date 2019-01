Francesco Bagnaia : altezza - fidanzata e carriera in MotoGP : Francesco Bagnaia: altezza, fidanzata e carriera in MotoGP Francesco Bagnaia, gli esordi e la Moto3 Nato a Torino il 14 Gennaio 1997, Francesco Bagnaia si fa notare con le Minimoto, diventando campione europeo di MiniGP nel 2009. Dopo qualche stagione nelle serie minori, esordisce in Moto3 nel 2013 con il team San Carlo Italia, guidando una FTR M313, ed avendo come compagno di squadra Romano Fenati. Nel 2014 entra ...