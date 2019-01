Napoli | Koulibaly e i bomber | ' Mertens il più forte con cui ho giocato Il più difficile

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Napoli - Koulibaly : 'Peccato. La Coppa Italia era un nostro obiettivo' : MILANO - 'Peccato. La Coppa Italia era un nostro obiettivo e questa eliminazione ci lascia davvero l'amaro in bocca' . Con questo post su Twitter, Kalidou Koulibaly esprime tutta la sua delusione per ...

Napoli - San Siro ancora amaro per Koulibaly : "Non fatto bene il mio lavoro" : Kalidou Koulibaly, 27 anni. Ansa Notti da incubo, quelle di San Siro per il Napoli. Passato Natale gli azzurri hanno giocato tre volte al Meazza senza mai segnare, perdendo 5 punti in campionato e la ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del Psg per Koulibaly-Allan : Allan e Koulibaly restano al Napoli . Sicuro al 100%. Questa è la buona notizia, che di solito si dà come seconda ma stavolta è giusto dare come prima. Però è anche corretto specificare che alla fine ...

Napoli - Koulibaly : 'Quella sera persi la testa - il mio obiettivo primario è...' : ... ' La Nazionale francese? Ho scelto di giocare per il Senegal, ne parlai con la mia famiglia e loro ora sono orgogliosi e si emozionano ogni volta che rappresento il mio Paese in giro per il mondo '. ...

Napoli - Insigne : “espulsione? Nervoso per Koulibaly” : “Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo cio’ che e’ successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo io perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di piu'”. Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, in un’intervista rilasciata a Dazn: “Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, lui ce l’ha con tutti. Ho sempre ...

Milan-Napoli - Gattuso è certo : “i tifosi rossoneri applaudiranno Koulibaly” : Milan, Gennaro Gattuso non teme fischi o cori razzisti contro Koulibaly, il pubblico rossonero “ha sempre dimostrato di applaudire i grandi campioni” “Koulibaly? Il pubblico di San Siro ha sempre dimostrato di applaudire i grandi campioni. Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo. Sono tranquillo, penso che il nostro pubblico sia maturo. E se succederà, siccome sono pochi imbecilli, vorrei vedere gli altri 65mila ...

Napoli - Insigne nervoso per il caso Koulibaly : “senza l’episodio di razzismo non mi sarei fatto espellere” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’addio al calcio italiano di Higuain ed anche del rosso preso contro l’Inter a San Siro “Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo ciò che è successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di più“. Lorenzo Insigne torna così, ai microfoni di Dazn, sul rosso rimediato contro ...

Napoli - Koulibaly senza remore : “io simbolo contro il razzismo? Un po’ mi dispiace - vi dico perchè” : Il difensore del Napoli è tornato a parlare di razzismo, sottolineando come la Francia sia molto più avanti dell’Italia “Io simbolo contro razzismo? Mi fa piacere sì e no, da una parte questo mi fa piacere, dall’altra però mi dispiace perché credo che siamo tutti uguali, penso che non dovremmo avere bisogno di lottare contro le discriminazioni. Se oggi dobbiamo lottare ancora contro le discriminazioni vuol dire che ...

Napoli - Koulibaly : "Razzismo? In Italia siamo indietro" : 'Tutti insieme noi calciatori possiamo fare tanto per lottare contro razzismo e ogni forma di discriminazione': lo ha sottolineato Kalidou Koulibaly in una intervista video rilasciata sui canali ...